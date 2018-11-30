Разгорелся скандал из-за «влюбленных в РФ» украинцев: Хотим туда, и чем быстрее, тем лучше

30.11.2018 20:48

Заявление жителя Донецкой области, согласно которому их основное желание – как можно быстрее оказаться в России, эмоционально прокомментировал украинский журналист Денис Казанский

Свой ответ на скандальный ролик, опубликованный лояльным боевикам порталом, он опубликовал в Twitter.

Казанский считает, что с учетом последних событий такие слова вызывают недоумение и добавил, что, если бы он лично захотел бы, например, в Германию, он просто взял бы и уехал.

«Мне для этого не нужны тысячи убийств и реки крови», – написал Казанский.

Пользователи сети бурно прокомментировали пост журналиста. Часть из них попытались оправдать мужчину, так как он якобы защищает свой дом. Но большинство все-таки пришли к мнению, что один житель не может говорить за весь регион, а в России их не так уж и ждут, как думает последний.

Еще пользователи возмутились тем, что «влюбленные в Россию» все еще получают социальные выплаты в Украине и воспевают оды РФ, ничего не зная о реалиях жизни там.

Источник: https://from-ua.com