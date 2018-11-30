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Россия призналась, что ее военные атаковали украинские корабли в Азовском море

30.11.2018 16:47
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Россия призналась, что ее военные атаковали украинские корабли в Азовском море

Российские военнослужащие участвовали в атаке на корабли ВМС Украины в Керченском проливе 25 ноября, передает Главред.

Соответствующее сообщение опубликовало новостное агентство Интерфакс со ссылкой на слова главы Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева.

"Благодаря эффективному взаимодействию пограничной службы ФСБ России, Росморречфлота и сил Южного военного округа 25 ноября пресечены провокационные действия кораблей ВМС Украины, незаконно вторгшихся в территориальное море РФ", — уточнил он.

Источник : https://from-ua.com 



Теги: Россия, Азовское море, корабли
 
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