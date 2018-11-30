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СБУ начала обыски у настоятеля Киево-Печерской лавры
30.11.2018 13:25
Служба безопасности Украины проводит обыски у настоятеля Киево-Печерской лавры, митрополита Павла (Лебедя). Об этом сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов.
По его словам, обыски проходят под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области во исполнение поручения следственного управления Главного управления Национальной полиции в Киевской области.
Это санкционированные следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, разжигание межконфессиональной розни).
«О результатах обысков будет сообщено дополнительно», — сказал Гуськов.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, митрополит, СБУ, Киево-Печерская лавра, обыск
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