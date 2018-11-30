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Ситуация на валютном рынке: стало известно, что происходит с курсом гривны

30.11.2018 15:58
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Ситуация на валютном рынке: стало известно, что происходит с курсом гривны

Курс гривни к концу торгов на межбанковском валютном рынке в четверг вернулся к итоговой отметке предыдущего дня - 28,315 грн/$1,

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили дилеры коммерческих банков, передает Апостроф.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 28,3 -28,33 грн/$1.

По данным интернет издания "Минфин", курс продажи украинскими банками наличной гривни в четверг снизился до 28,2 грн/$1с 28,1 грн/$1, курс покупки – до 28,6 грн/$1с 28,58 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 29 ноября снизился до 28,3984 грн/$1 с 28,2612 грн/$1.

Источник : https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, доллар, гривня, курс валют
 
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