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Спорить бесполезно: украинцев призвали прийти в военкоматы
Ветеран АТО и блогер Алексей Петров рассказал о том, как действовать мужчинам, пропустившим шесть волн мобилизации, в сложившейся тревожной ситуации, сообщает Знай. юа.
В первую очередь, Петров призывает мужчин призывного возраста подойти в свой военкомат для уточнения данных.
При этом, отмечает участник боевых действий, нужно не быть наивными и не верить в дезинформацию. Так, почему-то распространен миф, что всех, кто придет в военкомат, немедленно заберут «в армию директором танка».
«Мобилизация, полная или частичная, пока не объявлена. А, если и будет объявлена, то первыми будут мобилизированы те, кто имеет отношение к оперативному резерву – 1», — уточняет Петров.
Ветеран убежден: все, кто начал истерику на тему выборов и того, что ситуация в Азовском море подстроена специально, могут больше ничего не слушать, а истерить и дальше. Приверженцев этой идеи Петров назвал идиотами. Также блогер указал, что военное положение предлагается ввести до конца января, а выборы должны состояться через целый месяц после того, как оно будет снято – в конце марта.
«Само же введение военного положения не запрещает лидеру «нового курса», главному лыжнику Буковели, или еще кому-то продолжать лепить бигборды в три ряда. Не стоит, сломя голову бежать в магазины сметая с полок все подряд, от «Тампаксов» до пива. Так же не нужно устраивать штурмы банкоматов, — пишет Петров.
Блогер подчеркнул, что любой пост в соцсети с фото или видеофиксацией передислокации украинских войск – это прямая работа на Кремль.
«Мало того, сейчас нас забросают фейковыми новостями. Нужно трижды перепроверять все увиденное и услышанное», — подытожил ветеран АТО.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, украинцы, военкомат
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