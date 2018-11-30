Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Стало известно об отказе на въезд в Украину для россиянок из-за военного положения – СМИ

30.11.2018 19:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стало известно об отказе на въезд в Украину для россиянок из-за военного положения – СМИ

Гражданки РФ жалуются, что украинские пограничники требуют доказательств: имеется ли у въезжающей достаточно средств на банковском счету для временного пребывания в Украине.

Появилась информация о том, что режим военного положения в Украине затронул не только мужчин с российскими паспортами, но и представительниц слабого пола. Об этом передает "Российский Диалог".

В российских СМИ сообщается, что женщины гражданки РФ также получают отказ Погранслужбы на пересечение украинского кордона. "Пограничники требуют от женщин предъявить заверенные выписки из банка в качестве доказательства достаточности средств на пребывание в стране, и при отсутствии документа в основном отказывают во въезде", - цитируют СМИ источник "Интерфакса". 

Ширятся новости и о других "репрессивных мерах" Киева. Так, например, источник утверждает, что российских путешественниц не допускают до контроля, заставляют проходить собеседование с офицерами пограничной службы и т. д. Напомним, в России отреагировали на запрет на въезд в Украину для своих граждан, лицемерным заявлением. 

Ранее сообщалось: эксперт рассказал, на кого могут поменять пленных украинских моряков. 

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, военное положение, отказ, въезд
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх