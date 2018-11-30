Телетайп: военное положение без войны работает на страну-агрессора

30.11.2018 15:12

«Телетайп», как известно, комментирует свежие резонансные события. И обычно их несколько. Но ущербное военное положение (ВП) затмило все вокруг, словно российский авианосный дровоход «Кузя».

Поскольку началось с агрессивных действий недоимперии на море, начнем с настоящей морской империи — Великобритании, где член тамошнего парламента Мартин Дохгерти-Хьюз призвал расследовать связи Петра Порошенко и Виктора Медведчука, доверенного лица Владимира Путина по Украине.

Вдумайтесь, активное душевное взаимодействие Президента, предвыборно маскирующегося под патриота, и недоимператорского кума, который открыто транслирует у нас позицию Кремля, настораживает даже граждан Британии. И они с туманного Альбиона видят неискренность украинской власти, вещающей о защите национальных интересов.

Примерно такую же позицию, судя по кислому виду ПАПа в Раде, высказали ему по телефону лидеры Европы, представители США и НАТО.

Второй момент, который меня зацепил — это совместное заявление трех президентов: Леонида Кравчука, Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.

Понимаете, президенты бывшими не бывают, у них есть неписаные корпоративные правила, рекомендующие не критиковать действующего, если только он уж совсем не вошел в пике.

В нашем случае президенты не только не поддержали введение ВП, но и подчеркнули недопустимость ограничения прав и свобод граждан, а также указали на политическую подоплеку ВП накануне выборов. Причем озвучил эту нелицеприятную совместную позицию Леонид Кравчук, склонный сглаживать углы. То есть ПАП таки достал даже Леонида Макаровича.

На «Президентском клубе», где мы обсуждали ВП, Кравчук практически повторил мой программный тезис: если в этот раз мы ошибемся с выбором Президента, то утратим ту Украину, которую знаем сегодня.

И только «порохоботы» гонят казенную туфту насчет того, что в 2014 году, когда Россия захватила Крым, наши войска обстреливали с российской территории, а по Донбассу блудили российские десантники, вводить военное положение было совершенно невозможно, а вот в 2018 после протараненного буксира — жизненно необходимо…

Смысл военного положения в переводе страны на военные рельсы. Речь об экономике, политике, общественной деятельности, промышленности, информационной сфере — обо всем. И по украинскому законодательству ВП вводится вовсе не по прихоти Президента или Верховной Рады, а в обязательном порядке при угрозе(!) агрессии и территориальной целостности страны. То есть не так, что барин снизошли, изволили и распорядились. Или не изволили. И длится ВП до полной победы или до полного поражения, а не от забора и до обеда, как в «совковой» армии. И оно эффективно исключительно при единодушии власти и общества, когда они вместе самоотверженно занимаются защитой отчизны. Вспомните придуманную, но символическую сцену из фильма о Черчилле, когда сэр Уинстон спускается в метро, чтобы сверить свой политический хронометр с простыми британцами! А у нас даже процесс ведения ВП вызывает нервное хихиканье, как от веселящего газа. Вроде бы ответственные лица точно распланировали, что для передислокации войск, возведения оборонительных сооружений, пресечения «пятой колонны», организации гражданской обороны и прочих мероприятий требуется ВП по всей стране на 60 дней (сомнительно, но пускай). И эта позиция зафиксирована в обнародованном указе Президента Порошенко. А затем, после консультаций с западными партнерами и торгов с депутатами, вдруг выяснилось, что все это можно выполнить лишь в половине областей и всего за месяц. Это что, либо планировали так халтурно, либо теперь задачу выполнят лишь наполовину? Наполовину победы не бывает. Наполовину победа, конкретные сограждане и витиеватые соотечественники — это поражение, которое нам пытаются втюхать под видом успеха, как было с отступлением из Дебальцево. Но даже это сомнительное решение у власти почему-то не получилось толком довести до общества. Сначала опубликовали исходный указ Президента, потом уже с правками Рады, но все равно на 60 дней. Я знаю эту систему. Поверьте, работники «Урядового курьера» не могут ошибаться с документами такого уровня. Да еще и два раза подряд! Материалы из Администрации Президента или Верховной Рады доставляет в газету фельдъегерская служба, а редакция только выполняет технические действия, не вторгаясь в текст. То ли это настолько деградировали чиновники наших информационных служб, и тогда о каком информационном сопротивлении недоимперии может идти речь? То ли эта «пересортица» сделана сознательно, чтобыисполнители военного положения могли творить беспредел на местах, ссылаясь на хаос в документах. В любом случае особого доверия к тому, что ВП, как шпинат для матроса Папая, мгновенно усилит нашу военную мощь, у общества нет. Скорее присутствует растерянность, местами переходящая в опасения. Первые публичные результаты работают как раз на опасения. Но ведь военное положение — оно для того и вводится, чтобы группу из нескольких десятков человек, прячущих лица и нападающих на людей, не просто остановить, а задержать — максимально решительно, с применением оружия, и допросить, чтобы выявить и пресечь заказчиков. Зато полиция в той же Одессе разогнала митинг протестующих против застройки зеленой зоны в Аркадии. И — вы угадали! — под предлогом военного положения! Не удивлюсь, что теперь лес будут вырубать и гнать за границу именно в рамках ВП, контрабандные сигареты и янтарь — тоже, горсоветы на местах срочно выделят лакомые места под застройку каким-то «военным» и так далее. А все недовольные «коррупцией под вывеской ВП» узнают, настолько жесткими и оперативными бывают наши силовики… Но самое тревожное даже не это. Весь этот раскрученный маховик псевдопатриотизма от власти, когда главные чиновники нацепили камуфляж и суровые лица, не может остановиться по команде ровно через месяц. Эта политическая конструкция катится по глубокой колее и под гору. В рамках предвыборной стратегии Медведчука-Порошенко так и просится «маленькая победоносная война», а именно: боевики на Донбассе в очередной раз нарушают перемирие, военное положение продлевается. ВСУ отвечают и продвигаются вперед, россияне, по договоренности, не вмешиваются. Украина освобождает какую-нибудь условную Горловку, Верховный Главнокомандующий устраивает парад, всеобщее ликование — и выход во второй тур с нужным спарринг-партнером. А после избрания на второй срок ПАП реализовывает «минск» в полном объеме, на чем давно настаивает Кремль. Вот только Владимир Путин играет не в перевыборы — у него эта проблема давно и окончательно решена, он бредит геополитическим лидерством. Поэтому легко переступит через любые подобные договоренности. Ему важно в очередной раз ужаснуть мир своей непредсказуемостью, а заодно реализовать давнюю идею сухопутного коридора в Крым, который уверенно превращается не только в непотопляемый, но и в непригодный для жизни авианосец. Очень надеюсь, что до такой беды не дойдет. Хотя ведь Петр Порошенко публично заявляет о том же самом: что Путин хочет оттяпать еще один кусок Украины. Мы расходимся только в том, кто вольно или невольно потакает этому катастрофическому сценарию В Одессе, которой руководит явный клиент СБУ, неизвестные в балаклавах напали на группу сопровождения Анатолия Гриценко и сорвали его эфир. Полиция вмешалась, но никого не арестовала — ситуация, кстати, для Одессы типичная, так как эти «неизвестные», по информации местных активистов, давно сотрудничают с мэрией. Источник : https://politeka.net











