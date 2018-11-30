Украинцам дважды повысят пенсии: подробности пересчета, и кому ожидать увеличения выплат

30.11.2018 09:32

В результате повышения у некоторых пенсионеров выплаты поднимутся на 20 процентов.

В ближайшее время перерасчет пенсий сделают два раза.

Сначала это коснется малообеспеченных пенсионеров, затем наступит очередь всех остальных, передает "Диалог.UA". Старший научный сотрудник Института демографии и социсследований НАН Украины Лидия Ткаченко рассказала "Обозревателю", что первое повышение пенсии произойдет уже с 1 декабря.

Практически 2, 5 миллиона человек, пенсия которых составляет менее 1,5 тысячи, будут получат больше после очередного увеличения прожиточного минимума. "А масштабное осовременивание, о котором много говорят, состоится в следующем году.

Оно будет впервые за несколько лет… Скорее всего, повышенные пенсии начнут выплачивать уже в марте", – подчеркнула эксперт. По ее словам, осовременивание пенсий затронет почти всех пенсионеров, правда первую волну счастливчиков мартовское повышение уже коснется меньше. Ткаченко уточнила, что мартовское повышение пенсий будет зависеть от многих факторов. На это будут влиять индивидуальные показатели стажа, зарплатного коэффициента. "Больше всех получат люди, у которых высокий стаж и высокие зарплатные показатели", - отметила эксперт.

Ткаченко также рассказала, что мартовский перерасчет пенсий будет происходить по новому способу индексации, в результате которого многие пенсии вырастут на 20 процентов. В тоже время эксперт заявила, что надбавки к пенсиям могут быть разными, все будет зависеть от индивидуальных пенсионных показателей. "Перерасчет будет тотальным, пересчитают всем, а вот результат, размер повышения, будет очень разным", - добавила Ткаченко.

Ранее стало известно, что будет с соцпособиями во время действия военного положения в Украине.



Источник: www.dialog.ua