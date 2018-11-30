Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В МИД РФ рассказали, какие еще украинские города хочет оккупировать агрессор

30.11.2018 15:27
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В МИД РФ рассказали, какие еще украинские города хочет оккупировать агрессор

В Министерстве иностранных дел России официально заявили о возможности оккупации тех городов Украины, где расположены дипломатические учреждения страны-агрессора. Об этом на брифинге заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, передает Лига со ссылкой на УНИАН.

Захарова заговорила о таком варианте, отвечая, может ли Россия перенести свои консульства в Украине из-за акций протеста около них.

Спикер российского МИД заявила, что есть "исторический пример" Симферополя, что "иногда нужен не перенос, а иногда так получается, что меняется статус дипломатических представительств".

"У нас, например, было генеральное консульство в Симферополе, а потом стало представительство иностранных дел в регионе. Получается вот так", - заявила Захарова, имея в виду аннексию Крыма.

Также в МИД страны-агрессора пригрозили, что у "российской общественности может лопнуть терпение" и будут нападения на дипломатические представительства Украины в России.

Касательно запрета на въезд в Украину россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, то в МИД РФ заверили, что отвечать зеркально на такие меры не будут.



Теги: Украина, Донбасс, город, агрессор
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх