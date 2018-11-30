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В МИД РФ рассказали, какие еще украинские города хочет оккупировать агрессор
В Министерстве иностранных дел России официально заявили о возможности оккупации тех городов Украины, где расположены дипломатические учреждения страны-агрессора. Об этом на брифинге заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, передает Лига со ссылкой на УНИАН.
Захарова заговорила о таком варианте, отвечая, может ли Россия перенести свои консульства в Украине из-за акций протеста около них.
Спикер российского МИД заявила, что есть "исторический пример" Симферополя, что "иногда нужен не перенос, а иногда так получается, что меняется статус дипломатических представительств".
"У нас, например, было генеральное консульство в Симферополе, а потом стало представительство иностранных дел в регионе. Получается вот так", - заявила Захарова, имея в виду аннексию Крыма.
Также в МИД страны-агрессора пригрозили, что у "российской общественности может лопнуть терпение" и будут нападения на дипломатические представительства Украины в России.
Касательно запрета на въезд в Украину россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, то в МИД РФ заверили, что отвечать зеркально на такие меры не будут.
Теги: Украина, Донбасс, город, агрессор
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