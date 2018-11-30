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В полиции назвали новые размеры штрафов для "евробляхеров"
Закон Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" серьезно ужесточает ответственность за нарушения таможенных правил.
Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает Апостроф.
Он уточнил, что согласно закону значительно увеличиваются штрафы за нарушение сроков перемещения личных авто в таможенном режиме транзита.
"За превышение срока но не более суток - 170 грн. Или предупреждение; от одних суток до 10 суток – 3400 грн; от 10 до 20 суток - 8500 грн, от 20 до 30 суток - 85 тыс. грн, а более чем на 30 суток (а также за потерю или раскомплектования транспортных средств) - 170 тыс. грн, или конфискации автомобиля по решению суда", - сообщил Билошицкий, отметив, что эта норма вступает в силу через 180 дней с момента опубликования закона.
Повышаются также штрафы за нарушение сроков ввоза личных и коммерческих авто в таможенном режиме временного ввоза.
"За превышение срока не более чем на три суток - 850грн. или предупреждение; от 3 до 10 суток - 5100 грн; от 10 до 20 суток - 17 тыс. грн, от 20 до 30 суток - 85 тыс. грн, более чем на 30 суток (а также за потерю или раскомплектования транспортных средств) - 170 тыс. грн, или конфискации автомобиля по решению суда", - отметил он.
Установлен также новый вид ответственности за передачу автомобиля лицу, которое не ввозило это авто в Украину. Какая ответственность грозит за такое правонарушение, Алексей Билошицкий не уточнил.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, полиция, штраф
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