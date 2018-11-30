В Украине могут ужесточить требования к регистрации для граждан РФ

30.11.2018 13:40

В Украине могут ужесточить требования к регистрации для граждан РФ. Об этом 29 ноября на своей странице в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«Предложил ужесточить требования к регистрации, особенно в областях, в которых введено военное положение, в отношении граждан РФ. Предложения по этому вопросу попросил внести в течение 24 часов на утверждение», – отметил президент.

Источник: https://dnews.dn.ua