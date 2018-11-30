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В Украине могут ужесточить требования к регистрации для граждан РФ

30.11.2018 13:40
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В Украине могут ужесточить требования к регистрации для граждан РФ

В Украине могут ужесточить требования к регистрации для граждан РФ. Об этом 29 ноября на своей странице в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«Предложил ужесточить требования к регистрации, особенно в областях, в которых введено военное положение, в отношении граждан РФ. Предложения по этому вопросу попросил внести в течение 24 часов на утверждение», – отметил президент.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, регистрация, россияне, требование
 
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