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В Украину закрыт въезд из РФ мужчинам 16−60 лет

30.11.2018 10:15
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В Украину закрыт въезд из РФ мужчинам 16&#8722;60 лет

Украина закрыла въезд для мужчин с гражданством РФ в возрасте от 16 до 60 лет.

Данное решение принято в связи с введением военного положения. Об этом на совещании у президента заявил глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал.

«В пунктах пропуска осуществляется усиленные меры контроля. Прежде всего, в отношении граждан Российской Федерации. Не пропускаются граждане РФ в возрасте от 16 до 60 лет мужского пола», — заявил Цигикал.

Данное распоряжение не касается украинцев, которые едут из России домой.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, закрытие, въезд
 
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