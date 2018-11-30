- «Доставлены в Москву и переодеты в тюремную одежду»: стали известны подробности о пленных украинских моряках21:45
- От такого удара Кремлю не оправиться - мир готовится обрушить всю мощь и "разорвать" обидчиков Украины изнутри 21:30
- Военное положение: МИД Украины ввело новый запрет, подробности21:27
- В Украине запретили въезд на оккупированный Донбасс для иностранцев21:15
- Через пункт пропуска Успенка с оккупированных территорий Донетчины едут тентованные грузовики21:05
- Разгорелся скандал из-за «влюбленных в РФ» украинцев: Хотим туда, и чем быстрее, тем лучше20:48
- В РФ назвали дату полномасштабного вторжения: «Украина станет второй Беларусью». ФОТО, ВИДЕО20:30
- Боевиков «ДНР» уличили в обстреле КПВВ «Майорское» и н.п. Майорск20:17
- Путин готовит новую морскую атаку: названа цель20:05
- Стало известно об отказе на въезд в Украину для россиянок из-за военного положения – СМИ 19:45
Военное положение: МИД Украины ввело новый запрет, подробности
Журналистам официально запрещено въезжать в оккупированный Россией Крым
Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины пишет «Радио Свобода».
Так известно, что 30 ноября московская корреспондентка шведской газеты Dagens Nyheter и финской Hufvudstadsbladet заявила, что ей не разрешили пересечь административную границу Украины с Крымом.
Накануне в Государственной пограничной службе Украины заявили, что на время действия военного положения административная граница с оккупированным Крымом смогут пересекать только граждане Украины.
Иностранцы, которые уже находятся на оккупированном полуострове, смогут оттуда уехать.
Кроме того, Украина на время военного положения не пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением.
Напомним, об очевидных агрессивных намерениях главы Кремля Владимира Путина присоединить еще часть украинской территории накануне заявил Петр Порошенко.
Президент Украины дал интервью немецкой газете Bild:
«Наш флот придерживается международного права. У нас есть все доказательства на столе, все видят, что это русские солдаты напали на наш флот. Мы должны были реагировать после этого акта агрессии, и поэтому я принял военное положение в некоторых регионах, потому что мы должны защищать нашу страну. Это как в 2014 году Путин хочет присоединить еще одну часть Украины, он ведет себя так же, как и тогда «, — сказал Порошенко.
Порошенко также высказал мнение, что глава Кремля видит себя императором, а Украина — колонией, и добавил: с тех пор, как Путин пришел к власти, «Украина уже не колонией»:
«Он ненавидит мнение о том, что Украина хочет стать частью ЕС и частью НАТО. Следовательно, существует такая обновленная российская агрессия, где мы имеем признаки того, что Путин также мог бы спланировать новый наземный нападение. Эти спутниковые изображения были переданы всем нашим партнерам «, — добавил Порошенко.
Петр Порошенко в интервью также отметил, что Украина попросила страны НАТО направить судна в Черное море для обеспечения глобальной безопасности.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Крым, запрет, МИД, военное положение
- В МИД Беларуси сделали скандальное заявление по Крыму: стало известно, почему на самом деле делегация страны проголосовала против украинской резолюции в ООН
- В МИД отреагировали на предложение России вернуть военную технику из оккупированного Крыма
- Репрессии против украинцев со стороны РФ и боевиков ЛНР-ДНР: названы несколько важных моментов. ВИДЕО
- “Миротворець” поповнився ще двома кримськими гастролерами
- Россия отказалась подписывать Договор о запрете ядерного оружия
- Таисия Повалий пообещала приехать в Крым, только попозже
- В Украине запретили въезд на оккупированный Донбасс для иностранцев21:15
- Через пункт пропуска Успенка с оккупированных территорий Донетчины едут тентованные грузовики21:05
- Донбасс: в КПВВ на линии разграничения ввели новое ограничение17:54
- Трудовая повинность: В Украине всех могут заставить рыть окопы17:30
- Боевики на Донбассе заставляют жителей получать псевдопаспорта, - разведка17:15
- Небо над Донбассом стало черным, техника дала сбой14:00
- ООН направила гуманитарную помощь на неподконтрольную часть Донбасса12:00
- Армия России считает убитых наемников на поле боя оккупированного Донбасса: детали атак и ударов противника 11:00
- КПВВ в Донбассе будут работать по новому зимнему графику10:45
- В «ДНР»: Сколько стоят услуги посредников по оформлению украинского паспорта10:06
- «Доставлены в Москву и переодеты в тюремную одежду»: стали известны подробности о пленных украинских моряках21:45
- От такого удара Кремлю не оправиться - мир готовится обрушить всю мощь и "разорвать" обидчиков Украины изнутри 21:30
- Военное положение: МИД Украины ввело новый запрет, подробности21:27
- В Украине запретили въезд на оккупированный Донбасс для иностранцев21:15
- Через пункт пропуска Успенка с оккупированных территорий Донетчины едут тентованные грузовики21:05
- Разгорелся скандал из-за «влюбленных в РФ» украинцев: Хотим туда, и чем быстрее, тем лучше20:48
- В РФ назвали дату полномасштабного вторжения: «Украина станет второй Беларусью». ФОТО, ВИДЕО20:30
- Боевиков «ДНР» уличили в обстреле КПВВ «Майорское» и н.п. Майорск20:17
- Путин готовит новую морскую атаку: названа цель20:05
- Стало известно об отказе на въезд в Украину для россиянок из-за военного положения – СМИ 19:45
- Названы шесть лучших продуктов от стресса18:16
- Приметы: от этих слов стоит отказаться навсегда17:45
- Высосут все соки: энергетические вампиры среди знаков Зодиака08:30
- Судороги в ногах: лечение и профилактика21:37
- Правильно закончить 2018 год: известный экстрасенс рассказала, что нужно сделать каждому19:31
- Врачи рассказали об опасных последствиях сидячего образа жизни18:48
- 2019 год Желтой Свиньи: характеристика и особенности18:17
- Почему категорически нельзя, чтобы часы в доме стояли15:00
- К каким зависимостям склонны Знаки Зодиака10:03
- Врачи назвали модную привычку, провоцирующую болезни носоглотки09:01
- "Это удар, пенсионеры не выдержат": новая проблема возмутила Донецк - в "ДНР" могут начаться большие бунты
- "Царь пропал", - на Донбассе ищут исчезнувшего после "инаугурации" главаря "ДНР" Пушилина
- Дончане поделились впечатлениями о россиянах, переехавших в Донецк
- Военное положение. Ситуация в пунктах пропуска утром 28 ноября
- "ДНР" готовится к мощной атаке под Горловкой: колонны бронетехники перебрасывают ночью. ВИДЕО
- «Чтобы не стать заложниками»."Власти» ОРДО призвали местных жителей не выезжать в Украину
- В Макеевке лечить зубы можно только после посещения «военкомата»
- Истерика в РФ: в Москве пригрозили захватить Киев к вечеру
- В «ДНР» «потеряли» главаря Дениса Пушилина
- Стало известно, что будет с Луганской областью в связи с введением военного положения