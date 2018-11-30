Военное положение: МИД Украины ввело новый запрет, подробности

30.11.2018 21:27

Журналистам официально запрещено въезжать в оккупированный Россией Крым

Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины пишет «Радио Свобода».

Так известно, что 30 ноября московская корреспондентка шведской газеты Dagens Nyheter и финской Hufvudstadsbladet заявила, что ей не разрешили пересечь административную границу Украины с Крымом.

Накануне в Государственной пограничной службе Украины заявили, что на время действия военного положения административная граница с оккупированным Крымом смогут пересекать только граждане Украины.

Иностранцы, которые уже находятся на оккупированном полуострове, смогут оттуда уехать.

Кроме того, Украина на время военного положения не пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением.

Напомним, об очевидных агрессивных намерениях главы Кремля Владимира Путина присоединить еще часть украинской территории накануне заявил Петр Порошенко.

Президент Украины дал интервью немецкой газете Bild:

«Наш флот придерживается международного права. У нас есть все доказательства на столе, все видят, что это русские солдаты напали на наш флот. Мы должны были реагировать после этого акта агрессии, и поэтому я принял военное положение в некоторых регионах, потому что мы должны защищать нашу страну. Это как в 2014 году Путин хочет присоединить еще одну часть Украины, он ведет себя так же, как и тогда «, — сказал Порошенко.

Порошенко также высказал мнение, что глава Кремля видит себя императором, а Украина — колонией, и добавил: с тех пор, как Путин пришел к власти, «Украина уже не колонией»:

«Он ненавидит мнение о том, что Украина хочет стать частью ЕС и частью НАТО. Следовательно, существует такая обновленная российская агрессия, где мы имеем признаки того, что Путин также мог бы спланировать новый наземный нападение. Эти спутниковые изображения были переданы всем нашим партнерам «, — добавил Порошенко.

Петр Порошенко в интервью также отметил, что Украина попросила страны НАТО направить судна в Черное море для обеспечения глобальной безопасности.

Источник: https://politeka.net