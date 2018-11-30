Все выходные дни в Украине на декабрь 2018 — январь 2019: опубликован календарь отдыха

30.11.2018 18:43

В декабре текущего года и в начале января следующего года украинцы будут отдыхать 9 дней.

В декабре будет три выходных подряд — из-за католического Рождества, которое на официальном уровне празднуют с 2017 года: выходными будут 23, 24 и 25 декабря. Однако за понедельник, 24 декабря, украинцы должны будут отработать в субботу, 22 декабря.

На Новый год выходной запланирован на 31 декабря (понедельник) — этот день украинцы отработают 29 декабря, в субботу.

Далее выходным днем будет 1 января 2019 года (вторник). Общий период отдыха — с 30 декабря по 1 января.

Затем отдых запланирован на 7 января 2019 года (понедельник) — православное Рождество. Выходными будут три дня подряд — 5−7 января.

Источник: https://donpress.com