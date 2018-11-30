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Все выходные дни в Украине на декабрь 2018 — январь 2019: опубликован календарь отдыха
30.11.2018 18:43
В декабре текущего года и в начале января следующего года украинцы будут отдыхать 9 дней.
В декабре будет три выходных подряд — из-за католического Рождества, которое на официальном уровне празднуют с 2017 года: выходными будут 23, 24 и 25 декабря. Однако за понедельник, 24 декабря, украинцы должны будут отработать в субботу, 22 декабря.
На Новый год выходной запланирован на 31 декабря (понедельник) — этот день украинцы отработают 29 декабря, в субботу.
Далее выходным днем будет 1 января 2019 года (вторник). Общий период отдыха — с 30 декабря по 1 января.
Затем отдых запланирован на 7 января 2019 года (понедельник) — православное Рождество. Выходными будут три дня подряд — 5−7 января.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, праздники, декабрь, январь
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