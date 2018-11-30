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"Зарвавшийся Путин за день получил две "мегапощечины" от Трампа и Меркель", - кадры острого заявления Климкина

30.11.2018 13:10
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"Зарвавшийся Путин за день получил две "мегапощечины" от Трампа и Меркель", - кадры острого заявления Климкина

Президент России Владимир Путин за один день получил сразу два удара от президента США Дональда Трампа и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал громкий отказ президента США Дональда Трампа от встречи с российским лидером Владимиром Путиным, передает "Диалог.UA".

Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в эфире ток-шоу "Право на владу". "Путин сегодня получил две "мегапощечины". Одну от Трампа, вы это знаете. А вторую - от федерального канцлера Германии, у которой сегодня была такая речь, которую в России многие не ожидали услышать", - констатировал министр.

По его мнению, подобное отношение мировых лидеров должно резко отрезвить зарвавшегося хозяина Кремля. "И вот именно этот тон, не слова, не заявления, а именно этот тон, должен сработать", - уверен Павел Климкин. 

Источник: www.dialog.ua 



Теги: США, Донбасс, Путин, скандал, конфликт, Дональд Трамп, Меркель
 
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