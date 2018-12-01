Что изменится с 1 декабря: цены на газ, социальные выплаты и отключение тепла

01.12.2018 14:25

В стране с 1 декабря вводится ряд важных изменений

С 1 декабря 2018 года в Украине вступят в силу несколько важных нововведений. Снижение цены на газ, повышение прожиточного минимума и социальных выплат, отключение тепла – узнайте, что изменится в жизни украинцев в декабре, пишет politeka.

Снижение цен на газ. НАК «Нафтогаз» с 1 декабря снизит тарифы для промышленности, максимальные цены на газ снизятся на 16,5% — до 12180 грн за 1 тысячу кубометров газа, минимальные тарифы уменьшатся на 17% — до 11153 гривен. Цена будет отличаться для разных промпотребителей, это обусловлено объемами закупки, условиями оплаты и состоянием предыдущих расчетов.

Отключение производителей тепла. Еще одно нововведение касается НАК «Нафтогаз». С 1 декабря 2018 года «Нафтогаз Украины» сможет отключать производителей тепла для нужд населения. Такое право можно будет реализовать даже в зимний период. Нафтогаз будет присылать письменное уведомление теплоснабжающим предприятиям-должникам, и если те в течение двух дней не смогут урегулировать проблему, то газоснабжение будет прекращено.

Повышение прожиточного минимума. С 1 декабря вырастет прожиточный минимум для всех категорий населения – как и было заложено в госбюджете на 2018 год. Общий показатель увеличится с 1777 гривен до 1853 гривны. Для трудоспособных лиц с 1 декабря прожиточный минимум составит 1921 грн. Для утративших трудоспособность – 1497 гривен. Прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет с 1 декабря – 1626 грн, для детей от 6 до 18 лет – 2027 грн.

Увеличение минимальных пенсий. С 1 декабря 2018 года минимальный размер пенсий вырастет до 1497 гривен. В Пенсионном фонде планируют повысить около 2,5 млн выплат. Минимальные пенсии привязаны к прожиточному минимуму, поэтому вырастут вместе с ним, на 62 гривны. Как и максимальные пенсии. С 1 декабря их размер составит 14 970 грн, прибавка — 620 грн.

Изменение пособия на ребенка. Размер выплат на детей, над которыми установлена опека или попечительство, с 1 декабря увеличится до 3252 гривен (для детей возрастом до 6 лет) и до 4054 гривен (для детей от 6 до 18 лет). Минимальный размер пособия по беременности и родам, так называемые декретные выплаты, для не застрахованных лиц также увеличится — до 485,25 гривен. Матери-одиночки также будут теперь получать больше денег, выплаты будут считаться как разница между прожиточным минимумом для ребенка и среднемесячным совокупным доходом семьи. Пособие по утрате кормильца также увеличится и будет зависеть от количества детей в семье – на одного ребенка 1435 грн, двух – 1722 грн, трех и более – 2152,5 гривен. Новые правила оплаты за электроэнергию. С 1 декабря украинские потребители начнут получать две платежки – за поставку и за доставку. Разделение платежей вводится в целью сформировать рынок электроэнергии и снизить влияние монополистов. Энергоуслуги клиентам в Украине начнут оказывать две разные компании. Новая форма для налоговых накладных. С 1 декабря вносятся изменения в форму налоговой накладной, которые утвердило Министерство финансов приказом от 17.09.2018 г. № 763. Изменение цен на отопление в Киеве. Киевтеплоэнерго планирует повысить тарифы на тепло с 1 декабря. Цены будут отличаться для разных потребителей. Так, тариф на производство тепловой энергии для населения вырастет на 32%, до 1038 грн 80 коп./Гкал. Для религиозных организаций цена на тепло увеличится в 2,7 раза – до 1302 грн 87 коп./Гкал. Источник : https://from-ua.com



