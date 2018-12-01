Изменение пособия на ребенка. Размер выплат на детей, над которыми установлена опека или попечительство, с 1 декабря увеличится до 3252 гривен (для детей возрастом до 6 лет) и до 4054 гривен (для детей от 6 до 18 лет). Минимальный размер пособия по беременности и родам, так называемые декретные выплаты, для не застрахованных лиц также увеличится — до 485,25 гривен. Матери-одиночки также будут теперь получать больше денег, выплаты будут считаться как разница между прожиточным минимумом для ребенка и среднемесячным совокупным доходом семьи. Пособие по утрате кормильца также увеличится и будет зависеть от количества детей в семье – на одного ребенка 1435 грн, двух – 1722 грн, трех и более – 2152,5 гривен.

Новые правила оплаты за электроэнергию. С 1 декабря украинские потребители начнут получать две платежки – за поставку и за доставку. Разделение платежей вводится в целью сформировать рынок электроэнергии и снизить влияние монополистов. Энергоуслуги клиентам в Украине начнут оказывать две разные компании.

Новая форма для налоговых накладных. С 1 декабря вносятся изменения в форму налоговой накладной, которые утвердило Министерство финансов приказом от 17.09.2018 г. № 763.

Изменение цен на отопление в Киеве. Киевтеплоэнерго планирует повысить тарифы на тепло с 1 декабря. Цены будут отличаться для разных потребителей. Так, тариф на производство тепловой энергии для населения вырастет на 32%, до 1038 грн 80 коп./Гкал. Для религиозных организаций цена на тепло увеличится в 2,7 раза – до 1302 грн 87 коп./Гкал.

Источник : https://from-ua.com 