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Готовьтесь к сильным холодам: названы дни самых лютых морозов зимы 2018-2019 – подробный прогноз
Большие морозы нынешней зимой ожидаются в феврале, температура местами будет достигать до 25 градусов ниже ноля. По словам синоптика Леонида Горбаня, поведение предстоящей зимы можно охарактеризовать, как - погодные качели, передает "Диалог.UA". В интервью "Обозревателю" синоптик рассказал, что особых погодных потрясений в декабре и январе не будет . Наоборот, с 3 до 15 января можно ждать оттепели. Однако после 15 января зима "покажет зубы": начнется резкое похолодание, температура понизится до 20-25 градусов и будет такой до конца месяца. Затем начнутся лютые февральские морозы, с 3 по 11 февраля – самые сильные этой зимы. "Вновь 20-25 градусов до 20-х чисел. 24-25 февраля вновь оттепель. И на конец февраля – легкие морозы в 7-8 градусов", –добавил Горбань. По его словам, весна-2019 также начнется с холодов. Будет до минус 14 градусов мороза.
Источник: https://www.dialog.ua
Теги: зима, мороз, прогноз погоды
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