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Легендарная рок-группа отменила гастроли по Украине
Борис Гребенщиков отменил свой тур по Украине
Легендарная рок-группа "Аквариум" во главе с Борисом Гребенщиковым отменяет декабрьский тур по Украине из-за форс-мажора, то есть, вероятно, запрета на въезд в страну мужчин от 16 до 60 лет. Об этом Борис Гребенщиков написал в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
"К сожалению, по причинам форс-мажора, наш тур по Украине сейчас не может состояться", - сообщил он. В то же врем, он надеется, что "форс-мажор канет в Лету и мы вернемся к вам". "Поэтому концерты не отменяются, а переносятся на более разумное время. Надеемся, что на июнь. Мир всем!"- резюмировал БГ.
Борис Гребенщиков и "Аквариум" хотели провести концерты в Одессе, Херсоне, Запорожье, Днепропетровске и Харькове. Однако почти все музыканты попадают в "запрещенную" возрастную группу. Кстати, в интервью изданию "Фан" Гребенщиков сообщил, что заболел. Возможно, это тоже послужило отменой тура.
Теги: Донбасс, гастроли, рок-группа
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