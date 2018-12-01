Польша и Дания договорились о строительстве газопровода в Балтийском море

01.12.2018 17:41

Дания и Польша подписали соглашение о прокладке газопровода по дну Балтийского моря. Газопровод Baltic Pipe должен будет доставлять норвежский газ в Польшу после завершения контракта с «Газпромом». Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам соответствующий документ был подписан вчера, 30 ноября.

«Сегодня нам удалось сделать квантовый скачок в сторону безопасности и независимости польского энергетического сектора, — сообщил Моравецкий. — Было принято инвестиционное решение о создании стратегического газопровода Baltic Pipe, который позволит импортировать газ с норвежского шельфа через Данию».

Польский газовый оператор «Gaz-System SA» и датский «Danish Energinet SOV» заявили, что согласно соглашению, объект будет введен в эксплуатацию до 1 октября 2022 года.

Общая протяженность Baltic Pipe составит 900 м, а его мощность — до 10 млрд кубических метров газа в год.

Проект получит финансовую помощь от Евросоюза на сумму 51,4 млн евро из Европейского механизма подключения (CEF). Общая же стоимость строительства газопровода не раскрывается.

Ранее Польша, которая активно выступает против проекта «Северный поток — 2», подписала с Соединенными Штатами соглашение о поставках сжиженного природного газа, стремясь таким образом уменьшить зависимость от российского газа в условиях напряженных отношений с Москвой. Также правительство Польши рассматривает возможность покупки топлива у Норвегии и Катара.

Источник : https://donpress.com