- РФ не предоставляет Киеву официальную информацию о военнопленных моряках19:02
- В Одессе военный после ссоры с прохожими устроил стрельбу18:47
- Польша выступает за усиление санкций против России в связи с агрессией в Керченском проливе18:30
- Снежный коллапс в Украине: стало известо о задержке рейсов18:15
- В Киеве неизвестные застрелили иностранца в спину18:05
- Польша и Дания договорились о строительстве газопровода в Балтийском море17:41
- Легендарная рок-группа отменила гастроли по Украине17:12
- Тревожное затишье: каким будет курс гривны в декабре17:00
- Впечатляющая статистика: сколько украинцев не читают книги16:43
- Около 2 миллионов украинцев работают на польскую экономику — глава МИД16:25
Польша и Дания договорились о строительстве газопровода в Балтийском море
Дания и Польша подписали соглашение о прокладке газопровода по дну Балтийского моря. Газопровод Baltic Pipe должен будет доставлять норвежский газ в Польшу после завершения контракта с «Газпромом». Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
По его словам соответствующий документ был подписан вчера, 30 ноября.
«Сегодня нам удалось сделать квантовый скачок в сторону безопасности и независимости польского энергетического сектора, — сообщил Моравецкий. — Было принято инвестиционное решение о создании стратегического газопровода Baltic Pipe, который позволит импортировать газ с норвежского шельфа через Данию».
Польский газовый оператор «Gaz-System SA» и датский «Danish Energinet SOV» заявили, что согласно соглашению, объект будет введен в эксплуатацию до 1 октября 2022 года.
Общая протяженность Baltic Pipe составит 900 м, а его мощность — до 10 млрд кубических метров газа в год.
Проект получит финансовую помощь от Евросоюза на сумму 51,4 млн евро из Европейского механизма подключения (CEF). Общая же стоимость строительства газопровода не раскрывается.
Ранее Польша, которая активно выступает против проекта «Северный поток — 2», подписала с Соединенными Штатами соглашение о поставках сжиженного природного газа, стремясь таким образом уменьшить зависимость от российского газа в условиях напряженных отношений с Москвой. Также правительство Польши рассматривает возможность покупки топлива у Норвегии и Катара.
Источник : https://donpress.com
Теги: Польша, строительство, Балтийское море
- "Шахтер" опроверг сообщение о долге в 70 миллионов долларов
- Польский суд определил, кто будет строить во Вроцлаве стадион к Евро-2012
- Евро-2012. Польша объявила о полной готовности
- Россия хочет построить газопровод в обход Украины как можно быстрее
- В Польше закончилась реконструкция стадиона для Евро-2012 (ФОТО)
- Польша назвала газовую идею Путина сомнительной
- Восемь мариупольских школ начали сортировать мусор17:27
- Откуда пополняется нехватка личного состава НВФ «ДНР»13:40
- Сутки на Донбассе: шесть обстрелов, потерь нет11:30
- У жителей Донбасса будет меньше времени на пересечение КПВВ08:45
- "ЛНР" и "ДНР" напуганы военным положением в Украине: боевики ждут наступления, объявлена срочная мобилизация 08:12
- Без воды, газа и света. В ОБСЕ рассказали о главной проблеме ОРДЛО07:50
- Сделайте уже этот блокпост платным: В соцсетях жалуются на пункт пропуска «ДНР»07:10
- Боевики «ДНР» минируют дороги и поля рядом с ними07:00
- На Азове бушует стихия: ледяная вода затопила дороги, мощный ветер "рвет" крыши домов22:17
- В Украине запретили въезд на оккупированный Донбасс для иностранцев21:15
- РФ не предоставляет Киеву официальную информацию о военнопленных моряках19:02
- В Одессе военный после ссоры с прохожими устроил стрельбу18:47
- Польша выступает за усиление санкций против России в связи с агрессией в Керченском проливе18:30
- Снежный коллапс в Украине: стало известо о задержке рейсов18:15
- В Киеве неизвестные застрелили иностранца в спину18:05
- В Париже происходят стычки полиции с протестующими, появились баррикады17:53
- Польша и Дания договорились о строительстве газопровода в Балтийском море17:41
- Восемь мариупольских школ начали сортировать мусор17:27
- Легендарная рок-группа отменила гастроли по Украине17:12
- Тревожное затишье: каким будет курс гривны в декабре17:00
- День борьбы со СПИДом: в МОЗ назвали количество инфицированных украинцев16:10
- Диетологи рассказали, какое мясо полезнее для здоровья13:55
- Умер Джордж Буш-старший11:00
- Медики подсказали, как вылечить кашель и насморк народными средствами10:30
- Чего хочет мужчина от женщины в зависимости от его знака Зодиака10:04
- Медики назвали эффективные народные средства от кашля09:30
- Не ведитесь: самые соблазнительные обманщики по знакам Зодиака07:38
- Учёные рассказали, чем опасен храп для женщин22:45
- Названы шесть лучших продуктов от стресса18:16
- Приметы: от этих слов стоит отказаться навсегда17:45
- "Это удар, пенсионеры не выдержат": новая проблема возмутила Донецк - в "ДНР" могут начаться большие бунты
- Военное положение. Ситуация в пунктах пропуска утром 28 ноября
- "ДНР" готовится к мощной атаке под Горловкой: колонны бронетехники перебрасывают ночью. ВИДЕО
- На Азове бушует стихия: ледяная вода затопила дороги, мощный ветер "рвет" крыши домов
- «Чтобы не стать заложниками»."Власти» ОРДО призвали местных жителей не выезжать в Украину
- В Макеевке лечить зубы можно только после посещения «военкомата»
- Истерика в РФ: в Москве пригрозили захватить Киев к вечеру
- В «ДНР» «потеряли» главаря Дениса Пушилина
- Стало известно, что будет с Луганской областью в связи с введением военного положения
- Донбасс: в КПВВ на линии разграничения ввели новое ограничение