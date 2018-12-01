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Порошенко: членство в ЕС и НАТО снимет угрозу возвращения Украины в "тюрьму народов"
Президент поздравил Украину с 27-й годовщиной референдума за независимость
Только членство в Европейском союзе и НАТО окончательно и бесповоротно снимет угрозу возвращения Украины в "тюрьму народов", которой когда-то нарекли Российскую империю. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время обращения по случаю 27-й годовщины референдума за независимость Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт главы государства.
По словам Порошенко, только членство в Европейском союзе и НАТО окончательно и бесповоротно снимет угрозу нашего возвращения в "тюрьму народов", какой когда-то совершенно справедливо нарекли Российскую империю.
"Соглашение об ассоциации, безвизовый режим с Евросоюзом. Создание боеспособной армии и отказ от российского газа. Укрепление позиций украинского языка и возвращение к собственной истории. Закрепление курса на ЕС и НАТО в Конституции Украины. Все это - часть нашей национальной стратегии", - отметил президент.
Источник : https://www.rbc.ua
Теги: Донбасс, угроза, независимость, референдум, Порошенко
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