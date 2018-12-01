Пропаганда начала трещать по швам: оккупанты-ФСБшники в спешке отправили моряков в Москву

01.12.2018 21:13

В Крыму еще хорошо помнят октябрьскую трагедию в Керчи, где к официальной версии о психе-студенте вопросов больше, чем ответов, и которую официальная Москва просто заговорила, вместо того, чтобы дать четкие и ясные ответы, которые удовлетворили бы экспертов. И тут – ситуация с украинскими моряками, которые пленные. Очевидно, Керчь, а за ней и весь Крым об обстоятельствах пленения украинцев знают гораздо больше, чем рядовой ватник из Челябинска, накачанный московской пропагандой. При наличии соцсетей почта «Одна баба сказала» действует безупречно. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Дмитрий Вовнянко.



Он отмечает, что сюда еще можно добавить, что и сами украинские моряки не согласились подыгрывать оккупантам. Командир катера «Бердянск» отказался давать показания оккупантам-ФСБшникам, командир буксира «Яны Капу» отказался говорить по-русски. Очевидно, суд над украинскими моряками, который явно задумывался как вопиющее унижение украинцев, имел все шансы стать громкой проукраинской агитационной площадкой. Именно поэтому Москва в спешке решила убрать моряков с полуострова.



Дмитрий Вовнянко пишет, что его знакомые предприниматели, которые имели бизнес в Крыму до войны, написали, что собирать и передавать помощь украинским морякам стали даже сидельцы в крымских СИЗО. И все это вместе изрядно напугало оккупантов. Поэтому парней быстренько отправили в Москву, где достаточно и ФСБ, и послушной «ваты».