Россия приостановила проход судов в Керченском проливе

01.12.2018 09:45

Сегодня Россия приостановила проход судов через Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе из-за штормового предупреждения. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Так, российская сторона отметила:

«Ветер 13−18 м/сек, северо-восточный. Угроза обледенение судов. В связи с этим выпущены штормовые предупреждения номер 562 для Керченского канала и 537 для Азовского моря».

По данным Росморречфлота, ограничения будут сняты не ранее субботы или воскресенья.

Источник: https://donpress.com