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Россия приостановила проход судов в Керченском проливе
01.12.2018 09:45
Сегодня Россия приостановила проход судов через Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе из-за штормового предупреждения. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота.
Так, российская сторона отметила:
«Ветер 13−18 м/сек, северо-восточный. Угроза обледенение судов. В связи с этим выпущены штормовые предупреждения номер 562 для Керченского канала и 537 для Азовского моря».
По данным Росморречфлота, ограничения будут сняты не ранее субботы или воскресенья.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Керченский пролив
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