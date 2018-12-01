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Россия приостановила проход судов в Керченском проливе

01.12.2018 09:45
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Россия приостановила проход судов в Керченском проливе

Сегодня Россия приостановила проход судов через Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе из-за штормового предупреждения. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Так, российская сторона отметила:

«Ветер 13−18 м/сек, северо-восточный. Угроза обледенение судов. В связи с этим выпущены штормовые предупреждения номер 562 для Керченского канала и 537 для Азовского моря».

По данным Росморречфлота, ограничения будут сняты не ранее субботы или воскресенья.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, Крым, Керченский пролив
 
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