С 1 декабря украинским пенсионерам "накинули" 62 гривни

01.12.2018 11:45

В субботу, 1 декабря в Украине официально повысили минимальный уровень пенсии. Плановое повышение пенсии заложено в законе о государственном бюджете на 2018 год.

Так, для граждан утративших трудоспособность прожиточный минимум повысили на 62 гривен до 1497 гривен.

Отметим, что это второе повышение пенсии в текущем году. С 1 июля размер минимальной пенсии был повышен также на 62 грн - до 1435 грн. Таким образом, минимальная пенсия в 2018 году выросла на 9% (на 124 грн) - с 1373 грн до 1497 грн.