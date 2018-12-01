Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

С 1 декабря украинским пенсионерам "накинули" 62 гривни

01.12.2018 11:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
С 1 декабря украинским пенсионерам "накинули" 62 гривни

В субботу, 1 декабря в Украине официально повысили минимальный уровень пенсии. Плановое повышение пенсии заложено в законе о государственном бюджете на 2018 год.

Так, для граждан утративших трудоспособность прожиточный минимум повысили на 62 гривен до 1497 гривен. 

Отметим, что это второе повышение пенсии в текущем году. С 1 июля размер минимальной пенсии был повышен также на 62 грн - до 1435 грн. Таким образом, минимальная пенсия в 2018 году выросла на 9% (на 124 грн) - с 1373 грн до 1497 грн.



Теги: Донбасс, пенсионер, минимальная пенсия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх