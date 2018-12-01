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Снежный коллапс в Украине: стало известо о задержке рейсов

01.12.2018 18:15
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Международный аэропорт "Борисполь" предупредил о задержке вылетов и посадок самолетов в связи с ликвидацией последствий снегопада.

Заявление появилось на официальной странице аэропорта в Facebook. "Плотные снежные осадки ночью обеспечили нас значительной работой. Идет очистка перрона и взлетных полос, деайсинг обработка самолетов. Соответственно, подготовка к вылету/прилету занимает больше времени, чем обычно. Возможны изменения в расписании рейсов", — сказано в сообщении.

Данный режим работы будет сохраняться на периоды борьбы с последствиями снегопада.

Источник : https://www.obozrevatel.com 



Теги: Украина, Донбасс, осадки, задержка
 
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