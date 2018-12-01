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Суд назначил наказание польским студентам за хулиганство на Лычаковском кладбище

01.12.2018 12:30
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Суд назначил наказание польским студентам за хулиганство на Лычаковском кладбище

Суд признал виновными по статье “хулиганство” троих студентов из Польши, которые пытались зажечь файеры возле места польских военных захоронений на Лычаковском кладбище.

Каждому из них назначен штраф в размере 8500 гривен, – сообщает Сегодня со ссылкой на пресс-службу Лычаковского районного суда Львова.

“Суд, учитывая наказание, которое в судебных прениях просил применить к обвиняемым прокурор, признал их виновными в совершении преступления и назначил наказание в виде 8 500 грн штрафа каждому”, – сообщается в пресс-центре суда. 

Отмечается, что при избрании меры наказания суд учел тот факт, что студенты признали свою вину и раскаялись.

“Так, судом принято во внимание, что обвиняемые, которые являются студентами 4-го курса, по месту учебы характеризуются положительно, искренне раскаялись и попросили прощения за содеянное, способствовали раскрытию преступления, а также отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание. Объективно выяснив все обстоятельства дела, суд согласился … перейти к более мягкому виду основного наказания”, – говорится в постановлении суда.

Приговор суда в законную силу не вступил и в течение 30 дней со дня его объявления может быть обжалован в Львовском апелляционном суде.

Источник : https://antikor.com 



Теги: Донбасс, суд, кладбище, хулиганство
 
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