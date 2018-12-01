Суд назначил наказание польским студентам за хулиганство на Лычаковском кладбище

01.12.2018 12:30

Суд признал виновными по статье “хулиганство” троих студентов из Польши, которые пытались зажечь файеры возле места польских военных захоронений на Лычаковском кладбище.

Каждому из них назначен штраф в размере 8500 гривен, – сообщает Сегодня со ссылкой на пресс-службу Лычаковского районного суда Львова.

“Суд, учитывая наказание, которое в судебных прениях просил применить к обвиняемым прокурор, признал их виновными в совершении преступления и назначил наказание в виде 8 500 грн штрафа каждому”, – сообщается в пресс-центре суда.

Отмечается, что при избрании меры наказания суд учел тот факт, что студенты признали свою вину и раскаялись.

“Так, судом принято во внимание, что обвиняемые, которые являются студентами 4-го курса, по месту учебы характеризуются положительно, искренне раскаялись и попросили прощения за содеянное, способствовали раскрытию преступления, а также отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание. Объективно выяснив все обстоятельства дела, суд согласился … перейти к более мягкому виду основного наказания”, – говорится в постановлении суда.

Приговор суда в законную силу не вступил и в течение 30 дней со дня его объявления может быть обжалован в Львовском апелляционном суде.

Источник : https://antikor.com