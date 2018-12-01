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Трамп о планах Путина по Украине: Мы не можем позволить, чтобы определенные вещи произошли
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не может позволить произойти «определенным вещам», которые планирует президент РФ Владимир Путин в отношении Украины. Об этом он заявил в интервью «Голосу Америки».
«Я не способен читать его мысли. Никто не может. Он знает, чего он хочет, но мы не можем позволить, чтобы определенные вещи произошли. Но они произошли. Я не могу быть частью этого», – ответил Трамп на вопрос о своем понимании стратегии Путина по Украине.
Глава Белого дома вновь подчеркнул, что действия РФ в отношении украинских моряков в Керченском проливе стали причиной отмены им встречи с Путиным.
«Из-за того, что произошло в отношении Украины, кораблей и моряков, время для встречи больше не было удачным. Но я с ним встречусь. Мне кажется, что у нас очень хорошие отношения, и думаю, что у нас и в дальнейшем будут очень хорошие отношения с Россией, Китаем и всеми остальными. Я считаю это важным. Я встречусь с ним в надлежащее время», – заявил он.
Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед началом фотографирования лидеров G20 в Буэнос-Айресе не поприветствовали друг друга. До этого Трамп отменил встречу с Путиным из-за агрессивных действий России в Керченском проливе.
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, Путин
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