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Тревожное затишье: каким будет курс гривны в декабре
Эффект влияния введения военного положения в Украине на курс гривны, по всей видимости, закончился, однако он может снизится из-за других факторов.
Об этом со ссылкой на экспертов сообщает "Сегодня".
В частности, экономический эксперт, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак отмечает, что уже в четверг обменные пункты существенно снизили курс продажи доллара.
"Если в среду он был 29 – 29,5 грн, то в четверг – уже 28,5. Это говорит о том, что люди вели себя достаточно спокойно, ажиотажа не было. Его удалось сбить в первую очередь за счет взвешенной позиции Нацбанка. Политическим и финансовым спекулянтам не удалось раздуть кризис. Потому что макроэкономических предпосылок для этого не было. Поэтому к пятнице волна этого кризиса, можно сказать, прекратилась", – говорит Козак.
Экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук также считает, что шок, вызванный объявлением военного положения, уже проходит.
"Я уверен, что паника сейчас будет утихать, потому что причин для волнений сегодня нет. У нас военное положение, так сказать, в лайт-режиме, никаких негативных последствий для экономики это не несет, рыть окопы никого не отправляют. Поэтому ситуация успокоится", – говорит он.
Однако говорить о том, что девальвация гривни прекратилась, рано. В декабре гривня традиционно ослабляется, и прекращается эта тенденция в лучшем случае к концу января.
"В конце года у нас, к сожалению, гривня обесценивается, в силу того, что у нас сырьевая экономика. Растет импорт, много бюджетных средств вываливается в конце года на рынок, и это провоцирует давление на курс национальной валюты. Так происходит на протяжении многих лет, и в этом году тоже это будет влиять на курс гривни до конца января", – говорит Борис Кушнирук.
Между тем, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что даже в "девальвационном" декабре возможно, мы увидим и периоды укрепления гривни.
"Да, в декабре у нас возможен рост курса доллара. Потому что кроме панической ситуации есть и другие факторы, которые влияют. Декабрь – это такой момент, когда нужна валюта. В в конце года надо закрывать договора, покупать газ, делать выплаты по облигациям. Но при этом в конце года люди все-таки больше продают доллары. Потому что Новый год и т. д. Так что в декабре будут такие моменты, когда мы увидим курс 28,5 грн, 28,6 грн за доллар. Но может быть и такое, что ближе к концу декабря курс вернется к 28 грн", – прогнозирует он.
В то же время, Тарас Козак обращает внимание на то, что причина, спровоцировавшая панику на валютном рынке в конце ноября, никуда не делась. А значит, и она еще может дать о себе знать.
"Начало этого кризиса – военно-политического кризиса – положено тем, что Россия ограничила движение кораблей через Керченский пролив. Сейчас блокада продолжается. В пятницу там стояли сотни кораблей, не могли пройти ни в Мариуполь и Бердянск, ни выйти оттуда. Т. е. кризис еще не имеет развязки, не устранен источник проблемы. Поэтому мы не можем сказать, что весь кризис закончился", – подчеркивает эксперт.
Теги: Донбасс, гривня, декабрь
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