Три этапа повышения пенсии в Украине: кому и на сколько увеличат

01.12.2018 07:25

В декабре украинским пенсионерам произведут индексацию пенсий. Размер пенсии составит не менее 1497 гривен, то есть на 62 гривны больше действующей. Это связано с тем, что с декабря в Украине поднимают прожиточный минимум. Об этом сообщают СМИ.

Второй этап пересмотра пенсий произойдет в январе 2019 и он коснется только военных.

По словам экспертов, если, к примеру, есть 20 лет стажа, то военный пенсионер имеет право на 50% от своей зарплаты. Сотрудник полиции на 55%. За каждый год свыше 20-летнего стажа, пенсия будет увеличиваться на 3%.

Уточняется, что пенсия не должна быть ниже минимальной и выше 70% от зарплаты.



С января 2019 года военным дадут 25% от положенной им прибавки. Чем старше адресат, тем выше будет прибавка.

Третий этап перерасчета пенсий в апреле 2019 года и коснется всех без исключения работающих украинцев, с учетом, что их стаж увеличился. При пересчете будет обращаться внимание на наиболее выгодные условия, с учетом страхового стажа, или же с учетом страхового стажа и заработка.

Источник: https://donpress.com