В Киеве неизвестные застрелили иностранца в спину

01.12.2018 18:05

В Киеве 39-летний иностранец получил огнестрельные ранения в спину и скончался на месте. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В дежурную часть Деснянского управления полиции около полуночи поступила информация об инциденте от врача «скорой». Полицейские обнаружили тело 39-летнего иностранца с огнестрельными ранениями. При осмотре места происшествия изъяли пулю и опросили свидетеля.

«Правоохранители опросили свидетеля — 61-летнего товарища потерпевшего. Мужчина объяснил, что они были в кафе, а потом решили идти домой. Его друг первым вышел на улицу, а свидетель задержался. Когда же он подошел, увидел, что потерпевший разговаривал с двумя незнакомцами. Мужчины отправились домой, и в это время прозвучало несколько выстрелов. На место происшествия сразу вызвали „скорую“, врачи которое констатировали смерть», — сказано в сообщении.

По данному факту следственный отдел Деснянского управления полиции начал уголовное производство по части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

Полиция предпринимает меры по задержанию подозреваемых и установлению мотивов совершения убийства.

Источник : https://donpress.com