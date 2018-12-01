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В первый день зимы в Украину зайдет снежный циклон

01.12.2018 11:15
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В первый день зимы в Украину зайдет снежный циклон

1 декабря, в субботу, в Украине ожидается резкое ухудшение погодных условий, и погодные изменения произойдут почти во всех областях. Как передает replyua.net, такой прогноз на своей странице в Фейсбук даёт синоптик Наталья Диденко. 

По ее словам, налипание мокрого снега, гололед, мокрый снег и шквалистый ветер прогнозируются в юго-восточных и южных областях Украины. Кроме того, синоптик прогнозируют осадки в других областях, но они будут незначительными. Диденко предупреждает о сильных морозах на западе страны. А вот в остальных областях благодаря сильной облачности морозов не ожидается. «В воскресенье, 2 декабря, циклон вместе с осадками подтянется к северу. В Киеве зима дебютирует со снегом и морозом. На выходных в столице ожидается ночью -6...-10 градусов, днем температура опустится до -4...-6 градусов», - отметила Диденко. 

Напомним, что 30 ноября, в пятницу, на Закарпатье был установлен абсолютный рекорд температуры. Столбик термометра в некоторых районах опускался до минус 22 градусов. Таких морозов на Закарпатье не было с 1925 года. 

 



Теги: Украина, Донбасс, зима, циклон
 
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