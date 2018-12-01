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Архив - Украина

В Украину уже не пропустили сотню россиян от 16 до 60 лет

01.12.2018 15:06
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За прошедшие сутки - 30 декабря - Госпогранслужба не позволила пересечь украинскую границу почти 100 российским гражданам, в ответ Россия не пропустила через свою границу около 40 украинцев

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Укринформ .

"В течение 30 ноября 2018 года на границе с Россией в Украине не было пропущено почти 100 российских граждан. Подавляющее число из них не смогли подтвердить цель своей поездки, часть не имела надлежащих документов для пересечения украинской границы, также были такие, что превысили срок пребывания в нашем государстве. Всем им отказали во въезде в Украину", - отметил Демченко.

По его словам, Россия в ответ прибегла к запрету въезда украинцев.

"Россия обвинила вчера Украину в том, что не пускают российских граждан, заявив, что вроде бы не будет осуществлять зеркальных действий. Однако за прошедшие сутки также не пустили почти 40 украинцев. Два дня назад россияне не пропустили 20 наших соотечественников на свою территорию", - сообщил Демченко.

Источник : https://ru.espreso. 



Теги: Украина, Донбасс, россияне
 
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