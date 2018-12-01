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Военное положение в Украине: резервистов и военнообязанных украинцев собирают на масштабные сборы – названа дата
01.12.2018 22:15
Сборы стартуют с 3 декабря. В Генштабе ВСУ объяснили, что главная задача масштабных сборов – уточнение задач ВСУ и Сил терробороны в рамках правового режима военного положения, передает "Диалог.UA". В сборах будут задействованы резервисты и военнообязанные. Учения состоятся как в составе бригад, и так и в составе учебных центров. Сборы завершатся до новогодних праздников, а мобилизация будет объявлена только в случае открытой агрессии России.
Источник : https://www.dialog.ua
Теги: Донбасс, дата, военное положение, резервисты
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