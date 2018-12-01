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Зимние каникулы в Киеве начнутся раньше. Но три субботы будут рабочие
01.12.2018 14:42
В этом году зимние каникулы в школах Ровно будут на неделю длиннее
Об этом сообщил начальник местного управления образования Василий Харковец, передает Радио Трек .
Начнется отдых у школьников 24 декабря и завершится 13 января.
Вместе с тем школьникам придется три субботы в декабре учиться.
Это 8, 15 и 22 декабря.
Источник : https://ru.espreso.tv
Теги: Донбасс, Киев, каникулы
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