Золотая растаможка: куда девать евробляху, если нет денег

01.12.2018 20:33

Продать автомобиль на еврономерах стало сложнее

Владельцы так называемых евроблях, которые не могут заплатить налог за растаможку, ищут способы, как избавиться от своих автомобилей, пишет Новое время.

Автодонорство

Продать автомобиль на еврономерах стало сложнее. В Украине начинает действовать новый тип ответственности за передачу авто в пользование лицу, которое не ввозило его в Украину.

Также заработает система обмена информацией между фискальными органами, Государственной пограничной службой и Национальной полицией, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. Полиция теперь сможет в автоматическом режиме проверять, когда и кем ввезен автомобиль с иностранными номерами. Когда заработает система обмена информацией - пока неизвестно, добавил Алексей Билошицкий.

Автодонорство - это сдача машин на запчасти.

Проблема - найти владельца

Владельцы авто на еврономерах активно ищут способы, как продать авто. Один из них, наиболее реальный - это уехать в Польшу и продать машину там, отметил владелец машины с иностранной регистрацией Денис.

По его словам, свой автомобиль он купил за 3 тыс. долларов, а растаможка будет стоить почти столько же. Однако одна из основных проблем для украинцев-евробляхеров - это найти человека, который является владельцем авто по паспорту, добавил Денис

Источник : https://from-ua.



