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Когда закончится военное положение: Порошенко дал официальный ответ
02.12.2018 19:53
Военное положение в Украине будет остановлено только в одном случае, который зависит от Российской Федерации
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, пишет Политека.
«Готов остановить действие военного положения, если Россия выполнит ряд условий, среди которых — отвод войск от российско-украинской границы и освобождение акватории Азовского моря от кораблей ВМФ РФ», — отметил он.
Более того, в интервью французским журналистам он заявил, что именно действия России стали причиной введения военного положения.
«И мы будем рады остановить закон о военном положении, когда произойдет деэскалация ситуации», — подчеркнул он.
Теги: Украина, Донбасс, военное положение, ответ, Порошенко
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