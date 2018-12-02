Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Когда закончится военное положение: Порошенко дал официальный ответ

02.12.2018 19:53
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Когда закончится военное положение: Порошенко дал официальный ответ

Военное положение в Украине будет остановлено только в одном случае, который зависит от Российской Федерации
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, пишет Политека.
«Готов остановить действие военного положения, если Россия выполнит ряд условий, среди которых — отвод войск от российско-украинской границы и освобождение акватории Азовского моря от кораблей ВМФ РФ», — отметил он.
Более того, в интервью французским журналистам он заявил, что именно действия России стали причиной введения военного положения.
«И мы будем рады остановить закон о военном положении, когда произойдет деэскалация ситуации», — подчеркнул он.



Теги: Украина, Донбасс, военное положение, ответ, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх