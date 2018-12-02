Когда закончится военное положение: Порошенко дал официальный ответ

02.12.2018 19:53

Военное положение в Украине будет остановлено только в одном случае, который зависит от Российской Федерации

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, пишет Политека.

«Готов остановить действие военного положения, если Россия выполнит ряд условий, среди которых — отвод войск от российско-украинской границы и освобождение акватории Азовского моря от кораблей ВМФ РФ», — отметил он.

Более того, в интервью французским журналистам он заявил, что именно действия России стали причиной введения военного положения.

«И мы будем рады остановить закон о военном положении, когда произойдет деэскалация ситуации», — подчеркнул он.