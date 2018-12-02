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Порошенко: Есть способ посадить Путина за стол переговоров
Президент Петр Порошенко заявил, что российский лидер до сих пор не ответил на запрос о переговорах, избегает их, но санкции рано или поздно заставят его начать обсуждение вопроса по урегулированию конфликта с Украиной. Об этом он сказал в интервью France 24, передает Сегодня.
Порошенко напомнил, что сразу же попытался связаться с Путиным после инцидента в Керченском проливе с нападением россиян на украинские корабли, но ответа нет и по сей день.
"К сожалению, до сих пор Путин не ответил на мой запрос на прямой телефонный разговор в любом формате – в двустороннем, в "нормандском", с участием американских партнеров и т.д. Российская сторона отказывается от прямых телефонных переговоров", – сказал глава государства.
Он также отметил, что захваченные моряки не преступники, как это хочет показать Путин, а военнопленные под защитой Женевской конвенции. Весь мир требует немедленного освобождения моряков и кораблей.
Теги: Донбасс, Путин, переговоры, Порошенко
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