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Путин заявил, что упростит получение паспортов РФ украинцами
02.12.2018 14:29
Президент России Владимир Путин заявил, что для граждан Украины будет либерализирована процедура получения российского гражданства.
Об этом передает РБК и novosti.dn.ua.
На пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в Аргентине Путин прокомментировал ограничения въезда россиян в Украину.
«Мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем. Кроме того, мы, наоборот, пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет», — сказал он.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Аргентина, украинцы, паспорт
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