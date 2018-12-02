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Путин заявляет, что ему удалось обсудить с Трампом ситуацию в Керченском проливе
02.12.2018 11:51
Президент России Владимир путин заявляет, что ему удалось пообщаться со своим американским коллегой Дональдом Трампом на саммите «Большой двадцатке» в Аргентине.
По его словам, темой переговоров стала ситуация в Черном море, передает РБК и novosti.dn.ua.
«У президента США своя позиция, я проинформировал его о нашей позиции», — сказал Путин. на пресс-конференции в Буэнос-Айресе.
Президент РФ подтвердил, что ранее оговоренная встреча была отменена американской стороной из-за событий в Керченском проливе.
Путин отметил, что встреча с Трампом «давно назрела», и выразил надежду на то, что она состоится, когда американская сторона будет к этому готова.
Теги: Россия, США, Донбасс, Путин, Керченский пролив, G20, Дональд Трамп
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