Россия стянула на границу с Украиной 80 тысяч военных: озвучены тревожные данные

02.12.2018 12:29

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия стянула на границы с Украиной 80 тысяч военных.

Об этом сообщают на официальной странице главы государства, передает apostrophe.ua.

"В целом вокруг Украины, вдоль государственной границы, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым развернута наземная группировка общей численностью более 80 000 военнослужащих, около 1400 артиллерийских систем и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2300 боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, в акваториях Черного, Азовского, Эгейского морей выполняют задания более 80 кораблей и 8 подводных лодок, в том числе ударных - 23 корабля и 6 подводных лодок.

"Недавний акт агрессии Российской Федерации против Вооруженных Сил Украины в Керченском проливе направлен, я на этом отдельно подчеркиваю, не только против Украины. Кремль дальше испытывает на прочность мировой порядок - согласится ли мир на преобразование Азовского, а дальше и Черного морей на «русское озеро", - сказал президент Украины.

Он отметил, что Россия представляет "колоссальную угрозу", на которую Украина вместе с союзниками ищет надлежащий политико-дипломатический ответ.

По словам главы государства, сейчас осуществляется усиление охраны государственной границы с РФ и административной границе с Крымом, отдано приказы о переводе оборонно-промышленного комплекса на особый режим работы.