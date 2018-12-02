- Порошенко: "Бердянск и Мариуполь в опасности - приведен в действие план с сухопутным коридором в Крым"12:50
- Россия стянула на границу с Украиной 80 тысяч военных: озвучены тревожные данные12:29
- Путин заявляет, что ему удалось обсудить с Трампом ситуацию в Керченском проливе11:51
- Тревожное затишье: каким будет курс гривни в декабре10:34
- Остались при своем мнении. Путин рассказал о коротком разговоре с Трампом09:54
- Военное положение: коснулись ли Донбасса изменения09:06
- Война будет продолжаться: что Путин заявил об Украине на саммите G2008:24
- Эксперты заявили о самом сильном снижении цен на нефть за последние десять лет22:30
- Военное положение в Украине: резервистов и военнообязанных украинцев собирают на масштабные сборы – названа дата 22:15
- "Украине надо экстренно готовиться - одной акции Кремлю оказалось недостаточно", - прогноз Эйдмана 21:45
Россия стянула на границу с Украиной 80 тысяч военных: озвучены тревожные данные
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия стянула на границы с Украиной 80 тысяч военных.
Об этом сообщают на официальной странице главы государства, передает apostrophe.ua.
"В целом вокруг Украины, вдоль государственной границы, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым развернута наземная группировка общей численностью более 80 000 военнослужащих, около 1400 артиллерийских систем и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2300 боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов", - подчеркнул Порошенко.
По его словам, в акваториях Черного, Азовского, Эгейского морей выполняют задания более 80 кораблей и 8 подводных лодок, в том числе ударных - 23 корабля и 6 подводных лодок.
"Недавний акт агрессии Российской Федерации против Вооруженных Сил Украины в Керченском проливе направлен, я на этом отдельно подчеркиваю, не только против Украины. Кремль дальше испытывает на прочность мировой порядок - согласится ли мир на преобразование Азовского, а дальше и Черного морей на «русское озеро", - сказал президент Украины.
Он отметил, что Россия представляет "колоссальную угрозу", на которую Украина вместе с союзниками ищет надлежащий политико-дипломатический ответ.
По словам главы государства, сейчас осуществляется усиление охраны государственной границы с РФ и административной границе с Крымом, отдано приказы о переводе оборонно-промышленного комплекса на особый режим работы.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, граница, бронетехника, военная техника, Порошенко
- Россия стянула военную технику у границы с Украиной (ВИДЕО)
- Известный русский блогер заснял километровые колоны военной техники на границе с Донбассом
- Россия открыто запугивает Украину войной: на границу Донбасса переброшена колонна "Ураганов"
- В Сети появилось нервное заявление Жириновского по введению военного положения в Украине
- Экс-террорист "ЛНР" рассказал, как перевозил военную технику из России на Донбасс. ВИДЕО
- Россия перебрасывает к границе с Украиной большое число военной техники
- Крушение поезда с военной бронетехникой в России: на видео заметили важную деталь по войне на Донбассе. ВИДЕО13:49
- Названы два феномена, связанные с донбасскими переселенцами13:28
- Через Успенку из РФ въехал кортеж из 7 «Mercedes» с тонированными окнами13:09
- Оккупанты РФ продолжают бесславно гибнуть на Донбассе: за сутки у противника минус двое убитых и раненые12:10
- На Донбассе ВСУ ответным огнем нанесли урон боевикам11:32
- Запах смерти. Трупный яд заставляет мариупольцев уезжать из дома10:52
- Оккупационные «власти ЛДНР» «узаконивают» копанки. Люди возмущены10:17
- Боевики «ДНР» под Донецком понесли потери в живой силе09:38
- Грипп в «ДНР»: За неделю заболели пять тысяч детей09:23
- Ликвидирован боевик «ЛНР» 1998 года рождения08:54
- Крушение поезда с военной бронетехникой в России: на видео заметили важную деталь по войне на Донбассе. ВИДЕО13:49
- Названы два феномена, связанные с донбасскими переселенцами13:28
- Через Успенку из РФ въехал кортеж из 7 «Mercedes» с тонированными окнами13:09
- Порошенко: "Бердянск и Мариуполь в опасности - приведен в действие план с сухопутным коридором в Крым"12:50
- Россия стянула на границу с Украиной 80 тысяч военных: озвучены тревожные данные12:29
- Оккупанты РФ продолжают бесславно гибнуть на Донбассе: за сутки у противника минус двое убитых и раненые12:10
- Путин заявляет, что ему удалось обсудить с Трампом ситуацию в Керченском проливе11:51
- На Донбассе ВСУ ответным огнем нанесли урон боевикам11:32
- Переселенка Оксана Гусейнова: Мне необходимо вернуться для внутреннего равновесия11:09
- Запах смерти. Трупный яд заставляет мариупольцев уезжать из дома10:52
- Переселенка Оксана Гусейнова: Мне необходимо вернуться для внутреннего равновесия11:09
- Кремль закричит от боли. Удар будет сильным08:39
- Современные приметы и суеверия22:01
- В Израиле нашли кольцо Понтия Пилата21:04
- Диетологи назвали продукты, которые могут ускорить старение20:09
- День борьбы со СПИДом: в МОЗ назвали количество инфицированных украинцев16:10
- Диетологи рассказали, какое мясо полезнее для здоровья13:55
- Умер Джордж Буш-старший11:00
- Медики подсказали, как вылечить кашель и насморк народными средствами10:30
- Чего хочет мужчина от женщины в зависимости от его знака Зодиака10:04
- "Это удар, пенсионеры не выдержат": новая проблема возмутила Донецк - в "ДНР" могут начаться большие бунты
- На Азове бушует стихия: ледяная вода затопила дороги, мощный ветер "рвет" крыши домов
- "ДНР" готовится к мощной атаке под Горловкой: колонны бронетехники перебрасывают ночью. ВИДЕО
- «Чтобы не стать заложниками»."Власти» ОРДО призвали местных жителей не выезжать в Украину
- Донбасс: в КПВВ на линии разграничения ввели новое ограничение
- Небо над Донбассом стало черным, техника дала сбой
- Горловчанка, пережившая плен "ДНР": "Хочу, чтоб РФ не приходила в мой дом, чтоб никому не надо было умирать"
- Оккупанты ночью изрешетили пулями КПВВ "Майорск"
- Сделайте уже этот блокпост платным: В соцсетях жалуются на пункт пропуска «ДНР»
- В Донецке в квартиры врываются боевики «ДНР» и устраивают проверки документов