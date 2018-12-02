В РФ назвали дату полномасштабного вторжения в Украину. ВИДЕО

02.12.2018 21:41

Полномасштабная война России против Украины в вполне вероятна. Однако не сейчас, а через год или два. На данном же этапе максимум, что она устроит, — это локальную конфронтацию возле Черного и Азовского морей.

Такое мнение высказал российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр, пишет Политека.

«Я не думаю, что по-настоящему большая война сейчас возможна. А вот операция на фланге морcком может быть. Но ее будут рассматривать как ограниченную операцию, которую постараются сделать сравнительно быстро. Потом западные лидеры приедут, как после Дебальцево, когда задачи будут выполнены, и подготовят новый какой-нибудь Минск-3. А вот большая война, она возможна в принципе, наверное, там через год-два. Потому что Россия Украину отпускать не будет никуда. То есть это рассматривается как совершенно невозможная вещь», — сказал он.

Фельгенгауэр добавил, что ситуация усложняется еще и тем, что Кремль воспринимает Украину как театр боевых действий против Запада. К тому же, он опасается потери контроля над ней, поскольку боится, что это использует НАТО для строительства своих военных баз по территории всей Украины. Такой сценарий будет означать для страны-агрессора прорыв ее обороны и окончательное поражение.

Также Фельгенгауэр не исключил, что Россия прибегнет к глобальному военному давлению на Украину, если ей не удастся привести к власти в чужой стране пропутинские политические силы.

«Конечно, надеются, что придут пророссийские силы какие-то, что с ними договорятся, что Украина станет вторым изданием Беларуси нынешней. И вот тогда все будет замечательно. А если не получится таким путем, тогда возможна и большая региональная война. Войска к этому готовят, перевооружение идет полным ходом. У нас уже развернуто, как заявил начальник Генштаба, 126 постоянно готовых тактических батальонных групп. Это очень много. Это больше 100 тысяч только армейцев, готовых к действию. В Иловайске было восемь или девять тактических батальонных групп, а что такое 100 групп, которые могут войти в Украину от белорусской границы до моря, и из Крыма еще! Все это возможно», — подчеркнул эксперт.