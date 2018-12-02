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Военное положение: коснулись ли Донбасса изменения
Представители СММ ОБСЕ и волонтеры уверяют, что действие военного положения пока никак не отразилось на жизни Донбасса, пишет avdeevka.city.
«29 и 30 ноября на нескольких контрольных пунктах въезда-выезда в подконтрольных правительству районах Донецкой области офицеры Вооруженных сил Украины и Государственной пограничной службы сообщили наблюдателям, что не получали специальных приказов относительно изменения процедур после введения военного положения. Некоторые офицеры сказали, что получили распоряжение более тщательно проверять личные вещи людей», - отмечается в отчете СММ ОБСЕ (опубликован вечером 30 ноября).
Волонтер и проповедник Влад Маховский уверяет, что в Авдеевке, Первомайском, Нетайлово и Каменке, куда он и его команда доставляют помощь и где проводят служение, никаких изменений/ущемлений не замечено. «Всё, как и было, - делится Маховский. - Не бойтесь, "военное положение" уже пятый год идет».
Волонтер из Днепра Юрий Мысягин, который доставляет помощь военным, уверяет, что вчера проехал много блокпостов - все также как и месяц назад. «Движение протекает абсолютно спокойно. Останавливают, задают стандартные вопросы, времени забирает 30 секунд и едешь себе дальше, - описывает он. - Где-то как обычно проверяют документы. Где-то заглядывают в машину. Никаких затяжек времени и очередей. Никаких дополнительных военных усилений. Ну, может быть где-то и происходят какие-то скрытные военные усиления и передвижения, но этого не видно вообще. Все визуально течёт в своём рабочем стандартном режиме».
Мысягин иронично вопрошает: «А где спрашивается экспроприация личного транспорта у население для нужд армии, о котором разносили горячие головы на фейсбуке?? Где? Мы передвигаемся на хорошем бусике! Почему его не пытаются изъять? Непорядок. Это какое - то неправильно военное положение».
Теги: Донбасс, военное положение, изменение, проверки
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