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Будет ли Новый год в Украине морозным и снежным: озвучен точный прогноз погоды от народного синоптика
В канун Нового года в Украине синоптики прогнозируют легкий мороз и обильные снегопады, а также предсказывают погоду на первые дни января.
Народный синоптик Леонид Горбань анонсировал, что на Новый год в Украине ожидается легкий мороз и мощные снегопады, передает "Диалог.UA". "В предновогодний период ситуация с погодой никак не будет отличаться от ноября", - отметил он.
Согласно озвученному прогнозу, с 28 по 31 декабря температура составит до 4-6 градусов ниже нуля. "К концу декабря легкие морозы и хороший снег перед самым Новым годом - с 28 по 31 число", - добавил синоптик .
Ожидается, что в первые три дня января температура не поднимется выше 3-4 градусов мороза. "Потом опять морозы, 7-8 градусов, не больше. Затем до 17 числа снова продолжится оттепель вплоть до 25 числа", - подвел итоги Леонид Горбань. Напомним, были названы дни самых лютых морозов зимы 2018-2019.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, погода, новый год, мороз
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