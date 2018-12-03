Будет ли Новый год в Украине морозным и снежным: озвучен точный прогноз погоды от народного синоптика

03.12.2018 17:00

В канун Нового года в Украине синоптики прогнозируют легкий мороз и обильные снегопады, а также предсказывают погоду на первые дни января.

Народный синоптик Леонид Горбань анонсировал, что на Новый год в Украине ожидается легкий мороз и мощные снегопады, передает "Диалог.UA". "В предновогодний период ситуация с погодой никак не будет отличаться от ноября", - отметил он.

Согласно озвученному прогнозу, с 28 по 31 декабря температура составит до 4-6 градусов ниже нуля. "К концу декабря легкие морозы и хороший снег перед самым Новым годом - с 28 по 31 число", - добавил синоптик .

Ожидается, что в первые три дня января температура не поднимется выше 3-4 градусов мороза. "Потом опять морозы, 7-8 градусов, не больше. Затем до 17 числа снова продолжится оттепель вплоть до 25 числа", - подвел итоги Леонид Горбань. Напомним, были названы дни самых лютых морозов зимы 2018-2019.



Источник: www.dialog.ua