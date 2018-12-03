Германия готовит неприятный сюрприз России из-за агрессии на Азове

03.12.2018 13:47

Генсек партии немецкого канцлера Ангелы Меркель - Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что нужно запретить российским судам из региона Азовского моря заходить в порты Европы и США.

Как передает replyua.net, с таким предложением она выступила вчера, 2 декабря, в беседе с журналистами телеканала ARD. При этом недавно Крамп-Карренбауэр также предлагала запретить судам страны-агрессора заходить в европейские порты, сообщает DW.

«С моей точки зрения, необходимо сделать выводы из полученного опыта, который свидетельствует о том, что наша линия поведения еще не достигла нужной жесткости. Иначе Путин не решился бы на этот шаг», - заявила генсек ХДС, давая оценку конфликту в Керченском проливе.

Вместе с тем, уверена Крамп-Карренбауэр, Евросоюз может возобновить дискуссию о необходимости строительства газопровода «Северный поток – 2». «Своими действиями в районе Черного моря Путин сам вынудил Брюссель вернуться к этому вопросу», - отметила соратница Меркель. Среди возможных мер - квоты на поставки российского газа в Европу.