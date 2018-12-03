От инвестиций до реальных зарплат. Экономические итоги года

03.12.2018 17:30

Уходящий год отметился достаточно стабильной экономической ситуацией в Украине. Антикризисная политика прошлых лет начала приносить реальные результаты в виде роста промышленного производства и переориентации экспортеров на новые рынки. Что является драйвером украинской экономики, а какие факторы сдерживают развитие? Подготовили обзор ключевых экономических показателей 2018 года.

Общая экономическая картина

Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших показателей развития экономики. По данным Госстата, за три квартала 2018 года ВВП Украины вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. По прогнозам Международного валютного фонда, по итогам года экономический рост останется на уровне 3%.

По словам министра экономического развития и торговли Степана Кубива, ВВП страны растет уже 10 кварталов подряд. В основном это происходит за счет подъема украинской промышленности, которая наконец оправилась от кризиса предыдущих лет. Высокие темпы демонстрирует автомобилестроение, химическая промышленность, а также украинский экспорт.

«За 8 месяцев 2018 украинские промышленники произвели на 2,2% больше, чем за 8 месяцев 2017 года. Химическое производство за этот период выросло на 29,9%, автомобилестроение – на 17,2%», – подчеркивает Кубив.

Финансовый эксперт Андрей Боренков, отмечает, что в 2018 году прибыльными стали сферы финансов и страхования, а также банковская система в целом.

Внешняя торговля

Чиновники говорят, что в последние годы едва ли не главным драйвером украинской экономики остается экспорт. По данным Государственной фискальной службы (ГФС), за январь-сентябрь 2018 года экспорт товаров из Украины составил 34,5 млрд долларов, что на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Импорт товаров за этот период вырос на 16,1% и достиг 41 млрд долларов. По товарным позициям больше всего экспортировано черных металлов (7,7 млрд долларов), на втором месте – зерновые культуры (4,8 млрд долларов), на третьем – машины, оборудование и механизмы (3,4 млрд долларов).

Уже более года в полном объеме работает Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, которое открыло для нашей страны зону свободной торговли с Европейским Союзом. По итогам 10 месяцев 2018 года, доля ЕС в экспорте из Украины составляет 42%. Больше всего европейцы покупают украинские зерновые, масличные культуры, кукурузу, мед и обработанные томаты, которые Украина экспортирует по беспошлинным тарифным квотам. В то же время на рынок ЕС начали выходить компании, которые традиционно экспортировали в РФ, в частности, машиностроительные.

Государственный долг

Эксперты отмечают, что бременем для украинской экономики остается внешний долг, который накапливался последние 10 лет. По данным Минфина, объем государственного долга Украины составляет 74,6 млрд долларов. При этом пиковые выплаты долгов прогнозируются в 2019 году. Однако экономисты успокаивают, что необходимость выплачивать займы не повлечет финансовой дестабилизации. В частности, благодаря продолжению сотрудничества с МВФ, Всемирным банком и другими ключевыми иностранными партнерами.

«Хочу подчеркнуть: как не дождались, когда прогнозировали дефолт Украины в 2014-2015 годах, когда у нас было еле 5 миллиардов долларов золотовалютных резервов, так и не дождутся никакой дестабилизации сейчас», – заявил президент Петр Порошенко во время ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии в сентябре.

Реальные зарплаты

Одним из маркеров экономической стабильности является зарплата. В Госстате констатируют ее рост как в номинальном, так и реальном выражении. В сентябре текущего года средняя зарплата штатного работника составила 9042 гривны, что на 23% больше, чем в сентябре прошлого года. Самый высокий уровень зарплаты в сентябре был зафиксирован в Киеве, где ее средний показатель составил 13614 гривен, самый низкий в Тернопольской области – 7061 гривен в месяц.

«Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в сентябре 2018 г. составила 9042 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (3723 грн). Темп роста средней номинальной заработной платы по сравнению с августом составил 100,7%, а по сравнению с сентябрем 2017 – 123%», – отметили в Госстате.

Самая высокая зарплата в сфере финансов и страховой деятельности – 15956 грн, информации и телекоммуникации – 14 307 грн, самая низкая – 5730 грн – в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи.

Иностранные инвестиции

За первое полугодие 2018 года Украина привлекла 1 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. По словам Степана Кубива, за последние 3 года с участием иностранных инвесторов было построено или сейчас строится 80 заводов.

Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко замечает, что наиболее привлекательные направления для инвестиций сегодня связаны с реформой энергоэффективности, дерегуляцией в строительстве и децентрализацией.

«Для быстрого роста экономики нужны инвестиции, для восстановления промышленности нужны инвестиции и даже для роста производительности труда нужны инвестиции, а для инвестиций нужны реформы», – заключает эксперт Андрей Боренков.

Экономические рейтинги

Экономическая стабильность в Украине не осталась незамеченной и на международном уровне. За последний год страна показала хорошую динамику в мировых рейтингах. Так, в рейтинге экономической свободы страна поднялась на 15 позиций и заняла 134 место. По оценкам экспертов, рост оценки Украины произошло благодаря валютной либерализации, поскольку существенные изменения зафиксированы именно в категории «доступ к надежной валюте».

Так же позиции страны улучшились в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business. Согласно ему, Украина заняла 71 место из 190, улучшив свой прошлогодний показатель на 5 ступеней. За последний год страна значительно улучшила свои позиции по показателям защиты миноритарных акционеров, упростила процесс получения разрешений на строительство, а также процедуру споров по выполнению контрактов.

«Мы видим лучшую Украину. Большинство членов нашей палаты отмечают, что этот год был одним из лучших за последние 15 лет. Это показывает улучшение индекса Doing Вusiness. Мы видим много изменений и реформ – дерегуляция, децентрализация, возврат НДС без задержек», – отметил президент Украинско-немецкой торговой палаты Андреас Лир.

Эксперты соглашаются, что главными итогам 2018 года являются удержание макроэкономической стабильности, улучшения делового и инвестиционного климата. Все эти составляющие являются хорошим почвой для дальнейшего роста.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля