Погода в Украине: синоптики обещают скорое потепление

03.12.2018 10:00

Уже с третьего декабря, понедельника, в нашу страну придет потепление. Как пишет replyua.net со ссылкой на сообщение «Укргідрометцентру», такая погода будет обусловлена теплыми воздушными массами с юго-запада.



Таким образом, в сообщении говорится, что третьего декабря в нашей стране не предвидится никаких осадков. Только в западных регионах Украины днем будет идти небольшой мокрый снег и дождь. В ночное время, а также утром в западной части местами будет туман. На дорогах предвидится гололедица.



Касательно температуры воздуха, то ночью она будет составлять от -7 до -12 градусов по Цельсию. Местами в центральных и восточных областях -13 -15, а в дневное время она будет от 0 градусов и до -5. В западных и южных областях ночью -1-6 мороза, а днем Солнце прогреет воздух до 0 +5 градусов по Цельсию. В столице Украины Киеве осадков в понедельник не предвидится, на дорогах гололедица, температура ночью 7-9 градусов ниже ноля, а днем от ноля до 2 градусов мороза.