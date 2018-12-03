Политтехнолог объяснил, почему президент решил не продлевать Договор о дружбе с РФ, вместо того, чтобы просто его расторгнуть

03.12.2018 19:30

Как передает replyua.net, Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. многих экспертов заинтересовал вопрос, почему речь идет о непродлении, а не расторжение? Дело в том, что текст Договора не предусматривает расторжение. Его можно только не продолжить. Это почти как с газовым договором Тимошенко-Путина. Такое мнение в своем блоге выразил политтехнолог Виктор Уколов.



Он отмечает, более того, согласно тексту Большого договора его можно не продлить только раз в 10 лет, иначе продолжится автоматически. Договор вступил в силу 20 лет после ратификации в 1998 году. Это ответ будущим «зрадофилам», которые будут истерически кричать, почему не разорвали еще в 2014 году.



По словам Уколова, конечно же, найдутся желающие ссылаться на международные документы, однако для того, чтобы доказать, что Россия «существенно нарушила» Договор нужно было бы юридически доказать, что Россия в 2014 году напала на Украину. И хотя это очевидно и не подлежит сомнению, одного Крыма достаточно, черепаший темп международных судов как раз до 2018 года и дошел бы до приговора по делу. А мы бы выглядели, на радость Путину, теми, кто доказывает очевидное и годами не может доказать.