- Донецк сотрясают мощные взрывы и стрельба: "Нехилая войнушка, такое в 2014 году было", - соцсети 20:31
- Армия РФ сдает позиции на Донбассе, "ДНР/ЛНР" терпят поражения 20:17
- Украина обратилась в комитет по безопасности Международной морской организации из-за захвата кораблей ВМС ВСУ20:05
- Журналист раскрыл главный просчет Путина в агрессии против Украины: Москва капитулирует19:45
- Политтехнолог объяснил, почему президент решил не продлевать Договор о дружбе с РФ, вместо того, чтобы просто его расторгнуть19:30
- Россия готовится к атаке: уже группирует истребители возле Севастополя19:15
- Возможность захвата российской армией Мариуполя и Бердянска: Песков сделал официальное заявление 18:52
- Это страшные вещи: В «ДНР» и «ЛНР» привлекают к войне детей18:20
- В Украину не пустили уже 300 россиян18:05
- Порошенко внес в Раду закон о прекращении дружбы с РФ17:45
Политтехнолог объяснил, почему президент решил не продлевать Договор о дружбе с РФ, вместо того, чтобы просто его расторгнуть
Как передает replyua.net, Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. многих экспертов заинтересовал вопрос, почему речь идет о непродлении, а не расторжение? Дело в том, что текст Договора не предусматривает расторжение. Его можно только не продолжить. Это почти как с газовым договором Тимошенко-Путина. Такое мнение в своем блоге выразил политтехнолог Виктор Уколов.
Он отмечает, более того, согласно тексту Большого договора его можно не продлить только раз в 10 лет, иначе продолжится автоматически. Договор вступил в силу 20 лет после ратификации в 1998 году. Это ответ будущим «зрадофилам», которые будут истерически кричать, почему не разорвали еще в 2014 году.
По словам Уколова, конечно же, найдутся желающие ссылаться на международные документы, однако для того, чтобы доказать, что Россия «существенно нарушила» Договор нужно было бы юридически доказать, что Россия в 2014 году напала на Украину. И хотя это очевидно и не подлежит сомнению, одного Крыма достаточно, черепаший темп международных судов как раз до 2018 года и дошел бы до приговора по делу. А мы бы выглядели, на радость Путину, теми, кто доказывает очевидное и годами не может доказать.
Теги: Россия, Донбасс, договор, Порошенко
- Прекращение договора о дружбе Украины с Россией вступило в действие
- Дипломат: все разговоры о разрыве Договора о дружбе между Украиной и РФ – пустышка. Это невыгодно ни одной из сторон
- Не договорились: Китай отказался покупать газ у России (ВИДЕО)
- США готовят ракеты среднего радиуса, чтобы "ударить" по Кремлю: Пентагон рассказал об ответных мерах на нарушение Россией договора РСМД
- Донецк обрастает побратимами
- "Русские братья" предлагают расторгнуть договор о госгранице между РФ и Украиной
- Донецк сотрясают мощные взрывы и стрельба: "Нехилая войнушка, такое в 2014 году было", - соцсети 20:31
- Армия РФ сдает позиции на Донбассе, "ДНР/ЛНР" терпят поражения 20:17
- Возможность захвата российской армией Мариуполя и Бердянска: Песков сделал официальное заявление 18:52
- Это страшные вещи: В «ДНР» и «ЛНР» привлекают к войне детей18:20
- В Донецке нарушителей комендантского часа выгнали долбить лед на улицах, – соцсети14:15
- А говорили, что не будет: в «ДНР» резко подорожали продукты14:00
- "Россия стягивает войска к границе": Порошенко решил ответить тем же13:30
- Боевики на Донбассе применили минометы12:45
- Волонтер рассказал о прибытии в Мариуполь танковой роты12:30
- ”Війна триватиме!”: Путін зробив гучну заяву щодо України11:55
- Донецк сотрясают мощные взрывы и стрельба: "Нехилая войнушка, такое в 2014 году было", - соцсети 20:31
- Армия РФ сдает позиции на Донбассе, "ДНР/ЛНР" терпят поражения 20:17
- Украина обратилась в комитет по безопасности Международной морской организации из-за захвата кораблей ВМС ВСУ20:05
- Журналист раскрыл главный просчет Путина в агрессии против Украины: Москва капитулирует19:45
- Политтехнолог объяснил, почему президент решил не продлевать Договор о дружбе с РФ, вместо того, чтобы просто его расторгнуть19:30
- Россия готовится к атаке: уже группирует истребители возле Севастополя19:15
- Возможность захвата российской армией Мариуполя и Бердянска: Песков сделал официальное заявление 18:52
- Медики назвали вредные виды хлеба18:38
- Это страшные вещи: В «ДНР» и «ЛНР» привлекают к войне детей18:20
- В Украину не пустили уже 300 россиян18:05
- Медики назвали вредные виды хлеба18:38
- 7 признаков лени, которые доказывают, что вы гений09:45
- Знаки зодиака: их слабые стороны и как их преодолеть08:45
- Врачи рассказали о неожиданной пользе граната22:34
- Противостояние в Азовском море: причины и следствия14:10
- Переселенка Оксана Гусейнова: Мне необходимо вернуться для внутреннего равновесия11:09
- Кремль закричит от боли. Удар будет сильным08:39
- Современные приметы и суеверия22:01
- В Израиле нашли кольцо Понтия Пилата21:04
- Диетологи назвали продукты, которые могут ускорить старение20:09
- "Это удар, пенсионеры не выдержат": новая проблема возмутила Донецк - в "ДНР" могут начаться большие бунты
- В "ДНР" заявили о планах взять Мариуполь штурмом. ВИДЕО
- Названы два феномена, связанные с донбасскими переселенцами
- На Азове бушует стихия: ледяная вода затопила дороги, мощный ветер "рвет" крыши домов
- Все выходные дни в Украине на декабрь 2018 — январь 2019: опубликован календарь отдыха
- «Чтобы не стать заложниками»."Власти» ОРДО призвали местных жителей не выезжать в Украину
- ”Війна триватиме!”: Путін зробив гучну заяву щодо України
- Тысячи людей, сотни авто и глобальная паника: на Донбассе творится что-то неладное
- Как решить проблему переселенцев: мнение эксперта
- Пушилин нанес болезненный удар по жителям ОРДО: в Донецке рассказали о подлости, которую готовит главарь "ДНР"