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Порошенко выступил с жестким предупреждением в адрес России из-за захвата украинских моряков

03.12.2018 15:10
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Порошенко выступил с жестким предупреждением в адрес России из-за захвата украинских моряков

ЕСПЧ обязал российские власти предоставить сведения, касающиеся захвата украинских моряков и юридического основания их содержания.

Как передает replyua.net, об этом в ходе сегодняшнего выступления на форуме по случаю 70-летия общей декларации прав человека заявил президент Украины Петр Порошенко. «Эту информацию правительство Российской Федерации должно предоставить сегодня», - отметил глава государства. 

При этом он призвал Кабмин и международные организации и далее работать для освобождения украинских политзаключенных, которых агрессор удерживает на оккупированных территориях и в России.

«Наша страна и далее будет продолжать делать все возможное для скорейшего возвращения в Украину всех украинских заложников с оккупированных территорий Донбасса и Крыма и политических заключенных, которые удерживаются в российских тюрьмах. Еще раз, пользуюсь случаем, призываю все правозащитные организации, правительства и международные организации работать совместно ради этой цели», - сказал Порошенко. 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, конфликт, Порошенко
 
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