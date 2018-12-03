- Военное положение: что нужно знать украинцам об особом режиме15:16
- Порошенко выступил с жестким предупреждением в адрес России из-за захвата украинских моряков15:10
- В Украину идет потепление: синоптики назвали дату14:50
- В Донецке нарушителей комендантского часа выгнали долбить лед на улицах, – соцсети14:15
- А говорили, что не будет: в «ДНР» резко подорожали продукты14:00
- Германия готовит неприятный сюрприз России из-за агрессии на Азове13:47
- "Россия стягивает войска к границе": Порошенко решил ответить тем же13:30
- В России выдвинули первые обвинения украинским морякам – подробности 13:17
- В Крыму переполох: внезапно закрыли главный аэропорт, заговорили про АТО13:03
- Боевики на Донбассе применили минометы12:45
Порошенко выступил с жестким предупреждением в адрес России из-за захвата украинских моряков
ЕСПЧ обязал российские власти предоставить сведения, касающиеся захвата украинских моряков и юридического основания их содержания.
Как передает replyua.net, об этом в ходе сегодняшнего выступления на форуме по случаю 70-летия общей декларации прав человека заявил президент Украины Петр Порошенко. «Эту информацию правительство Российской Федерации должно предоставить сегодня», - отметил глава государства.
При этом он призвал Кабмин и международные организации и далее работать для освобождения украинских политзаключенных, которых агрессор удерживает на оккупированных территориях и в России.
«Наша страна и далее будет продолжать делать все возможное для скорейшего возвращения в Украину всех украинских заложников с оккупированных территорий Донбасса и Крыма и политических заключенных, которые удерживаются в российских тюрьмах. Еще раз, пользуюсь случаем, призываю все правозащитные организации, правительства и международные организации работать совместно ради этой цели», - сказал Порошенко.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, конфликт, Порошенко
- Марчук о возврате Донбасса: «Придется привыкать к компромиссам»
- Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор"
- Названы действительные причины, по которым Россия никогда не отпустит Донбасс
- Снегирев: На обострение на Донбассе США будут отвечать обострением в Сирии
- Конфликт на Донбассе предлагают "вытащить из мусорного ведра и вернуть на первые полосы"
- «Уезжайте из России и забирайте родственников»: Омелян в прямом эфире обратился к соотечественникам
- В Донецке нарушителей комендантского часа выгнали долбить лед на улицах, – соцсети14:15
- А говорили, что не будет: в «ДНР» резко подорожали продукты14:00
- "Россия стягивает войска к границе": Порошенко решил ответить тем же13:30
- Боевики на Донбассе применили минометы12:45
- Волонтер рассказал о прибытии в Мариуполь танковой роты12:30
- ”Війна триватиме!”: Путін зробив гучну заяву щодо України11:55
- У РФ трое "200-х" и 5 искалеченных ранениями: ВСУ отомстили оккупантам Донбасса за циничные нападения в темноте 11:38
- Боевики массово стягивают тяжелую технику на Донбассе, - СЦКК09:00
- «Сделали правильно»: что говорят в Луганске о военном положении08:00
- Пушилин нанес болезненный удар по жителям ОРДО: в Донецке рассказали о подлости, которую готовит главарь "ДНР"07:30
- Военное положение: что нужно знать украинцам об особом режиме15:16
- Порошенко выступил с жестким предупреждением в адрес России из-за захвата украинских моряков15:10
- В Украину идет потепление: синоптики назвали дату14:50
- В США полиция гонялась за Tesla со спящим водителем14:40
- Киевстар включил новогодний 4G-безлимит14:30
- В Донецке нарушителей комендантского часа выгнали долбить лед на улицах, – соцсети14:15
- А говорили, что не будет: в «ДНР» резко подорожали продукты14:00
- Германия готовит неприятный сюрприз России из-за агрессии на Азове13:47
- "Россия стягивает войска к границе": Порошенко решил ответить тем же13:30
- В России выдвинули первые обвинения украинским морякам – подробности 13:17
- 7 признаков лени, которые доказывают, что вы гений09:45
- Знаки зодиака: их слабые стороны и как их преодолеть08:45
- Врачи рассказали о неожиданной пользе граната22:34
- Противостояние в Азовском море: причины и следствия14:10
- Переселенка Оксана Гусейнова: Мне необходимо вернуться для внутреннего равновесия11:09
- Кремль закричит от боли. Удар будет сильным08:39
- Современные приметы и суеверия22:01
- В Израиле нашли кольцо Понтия Пилата21:04
- Диетологи назвали продукты, которые могут ускорить старение20:09
- День борьбы со СПИДом: в МОЗ назвали количество инфицированных украинцев16:10
- "Это удар, пенсионеры не выдержат": новая проблема возмутила Донецк - в "ДНР" могут начаться большие бунты
- В "ДНР" заявили о планах взять Мариуполь штурмом. ВИДЕО
- Названы два феномена, связанные с донбасскими переселенцами
- На Азове бушует стихия: ледяная вода затопила дороги, мощный ветер "рвет" крыши домов
- «Чтобы не стать заложниками»."Власти» ОРДО призвали местных жителей не выезжать в Украину
- Все выходные дни в Украине на декабрь 2018 — январь 2019: опубликован календарь отдыха
- Тысячи людей, сотни авто и глобальная паника: на Донбассе творится что-то неладное
- Как решить проблему переселенцев: мнение эксперта
- ”Війна триватиме!”: Путін зробив гучну заяву щодо України
- «Будьте осторожны!». В Донецке сильный гололед, в травмпунктах очереди