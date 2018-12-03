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Порошенко заподозрил Путина в намерении получить "наземный коридор" из Донбасса в Крым
Президент Украины Петр Порошенко заподозрил Москву в намерении захватить Мариуполь и Бердянск с целью получения "наземного коридора" из неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в аннексированный Крым.
Об этом он рассказал в интервью немецкому Funke Media Group, передает Главком.
"Россия не отказывается от своего плана расширить свою оккупацию Украины (...) Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса в оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск. Если некоторые политики не перестанут флиртовать и танцевать с Путиным, то никто не должен исключать угрозу, что масштабы российской агрессии будут расти", - сказал Порошенко.
Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.
Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.
В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, война, Бердянск, Мариуполь, захват, Порошенко
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