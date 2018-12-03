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Путин вернет украинских моряков без условий: озвучены детали
РФ применит административное наказание по отношению к украинским морякам, взятым в плен в Керченском проливе, за якобы нарушение российской границы, после чего вернет их в Украину.
Такое мнение выразил "Апострофу" военный эксперт Иван Апаршин.
"Мои предположения, что не будет никакого обмена, так как это не военнопленные, это военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые действовали в соответствии с законами. Я думаю, что РФ поступит следующим образом: во-первых, будет признано нарушение российской границы, во-вторых, будет административное наказание, а дальше наши моряки будут возвращены в Украину. Это мои предположения, но с Россией никогда нельзя угадать, как сложатся обстоятельства", - предположил эксперт.
Он также считает, что украинских моряков не посадят за решетку в России.
"Я думаю, что нет. Реакция на это событие в мире уже настолько вышла за пределы отношений двух стран, что, думаю, они будут искать пути, как выйти из этой ситуации", - подытожил Апаршин.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Путин, моряки, конфликт
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