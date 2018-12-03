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Путин заявил, что упростит украинцам получение российского гражданства

03.12.2018 07:45
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Путин заявил, что упростит украинцам получение российского гражданства

Президент России Владимир Путин заявил, что для граждан Украины будет либерализирована процедура получения российского гражданства. Об он сказал на пресс-конференции по итогам саммита G20, передает российский РБК.

«Мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем. Кроме того, мы, наоборот, пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет», – сказал Путин.

Как сообщалось ранее, Украина ввела ограничения на въезд для граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Напомним, с 9:00 28 ноября в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, на 30 дней вводится военное положение

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Россия, Донбасс, Путин, украинцы, гражданство
 
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